Les fans de Clint Eastwood verront le “côté compatissant” de la star dans le nouveau documentaire animalier “Why On Earth”: réalisateur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Clint Eastwood devrait apparaître dans le nouveau documentaire animalier de la cinéaste écologiste Katie Cleary “Why On Earth”, et elle a récemment partagé comment il s’est retrouvé sur le projet et comment c’était de travailler avec lui.

Le nouveau documentaire se concentrera sur la nature, les animaux sauvages et la relation entre les humains, les animaux et la vie végétale.

“Nous montrons ce qui arrive aux éléphants, aux rhinocéros en Afrique, à l’épidémie d’huile de palme en Indonésie, à Bornéo et à Sumatra, et comment cela affecte les orangs-outans”, a déclaré Cleary à Fox New Digital.

“Vraiment, le lien entre les humains et les animaux et dans notre environnement naturel et en essayant de répandre la compassion et la sensibilisation à ces problèmes avant qu’il ne soit trop tard avant que nous ne perdions beaucoup de ces espèces.”

QU’EST-IL VRAIMENT ARRIVÉ À RICHARD JEWELL ? LE FILM DE CLINT EASTWOOD SUR LE BOMBARDEMENT DES JEUX OLYMPIQUES DE 1996 SOUS LE FEU

Eastwood, légende du genre western, raconte le documentaire, et Cleary dit qu’ils se sont liés par leur amour commun des animaux. Elle a promis que le public verrait une nouvelle facette de lui qu’ils n’avaient jamais vue auparavant.

“Ouais, il l’héberge. Il nous guide tout au long du processus. Il est incroyable. C’est un grand amoureux des animaux”, a expliqué Cleary. “Donc, ce film fait vraiment ressortir un côté incroyable de lui que beaucoup de gens n’ont peut-être pas vu, qui est ce côté compatissant, en particulier pour les animaux.”

Cleary a pu se connecter avec lui grâce à son amitié avec sa fille Alison Eastwood, qui partage l’amour de son père pour les animaux. Ils travaillent en étroite collaboration et se soutiennent mutuellement, Eastwood Ranch et Peace for Animals.

Atterrissant Eastwood en tant que narrateur de son documentaire, Cleary a travaillé en étroite collaboration avec lui pour terminer le film.

“Nous sommes montés et nous avons filmé dans son ranch”, a déclaré Cleary. “C’était incroyable de voir ses terrains de jeu et, vous savez, juste qu’il est entouré par la nature, et c’est juste une personne incroyable. Il a juste un si grand cœur.

“C’était formidable de pouvoir s’asseoir avec lui. Vous pouvez voir à quel point il est passionné par la faune et ses propres animaux.”

LE COMITÉ DE LA FAUNE SAUVAGE VOTE POUR LA PREMIÈRE FOIS DE PROTÉGER LES GIRAFE EN TANT QU’ESPÈCE EN DANGER

En plus d’apprendre sa passion pour les animaux, Cleary a appris à être plus patiente puisqu’elle l’a décrit comme “très calme et très patient”. Elle a été inspirée par sa sagesse et sa capacité à vivre dans l’instant.

Le documentaire a duré environ quatre ans, dont deux années consacrées au tournage. Le dernier de ses entretiens a été réalisé un mois avant que la pandémie ne frappe.

“Nous avons voyagé à travers l’Afrique, puis … nous sommes allés en Afrique du Sud, au Kenya. Nous sommes allés à Bornéo, à Sumatra et en Indonésie. Nous sommes allés à Izmir, Harrison, au Mexique”, a expliqué Cleary.

“Et puis nous sommes allés dans la capitale ici à Sacramento pour montrer en quelque sorte le processus par lequel vous affectez vraiment le changement au niveau de l’État et au niveau fédéral également.”

La passion de Cleary pour la préservation de la faune a commencé à l’âge de 11 ans, lorsqu’elle emmenait des oiseaux, des ratons laveurs, des écureuils et des opossums chez son vétérinaire local pour les réhabiliter. Elle dit avoir hérité cette passion de sa mère.

Sa passion l’a amenée à lancer sa propre association caritative pour la préservation de la faune, Peace for Animals.

“J’ai lancé cette marque il y a près de 20 ans, et cela a vraiment commencé avec la conservation des grands félins. Donc la conservation du tigre, quand j’étais très jeune. Et c’est pourquoi nous avons le signe de la paix avec le tigre”, a-t-elle déclaré.

“Je pensais que c’était vraiment emblématique, et je voulais vraiment me concentrer sur les espèces et la faune en voie de disparition.”

Cleary a également lancé son propre réseau d’information appelé World Animal News à peu près au même moment où elle a lancé Peace for Animals.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous faisons des nouvelles de dernière minute tous les jours dans le monde entier, qu’il s’agisse de lutte contre le braconnage, de dénonciation de l’industrie de la viande ou des produits laitiers. Vous savez, aider les gens à adopter un mode de vie plus sain et à adopter une alimentation plus végétale a sauvé des animaux”, a-t-elle déclaré.

Une chose que Cleary espère que les gens retiendront du documentaire est d’aborder la nature avec compassion et d’apprendre à se connecter à nouveau avec la planète.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je pense vraiment… que nous avons tellement à apprendre de notre monde naturel. Et si nous faisions juste taire le bruit et nous asseyions une seconde et écoutions et étions dans la nature et, vous savez, les animaux ont tellement à nous apprendre, ” a expliqué Cleary. “Que rendons-nous vraiment et que laissons-nous aux générations futures? Et être une voix pour moi, être une voix pour les sans-voix. Et c’est pourquoi c’est pourquoi je le fais.”