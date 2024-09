Les fans de Chelsea ressentent tous la même chose après avoir regardé les débuts de Michael Olise en Ligue des champions

Il est compréhensible que les supporters de Chelsea aient été très intéressés par les débuts de Michael Olise en Ligue des champions mardi soir.

Michael Olise était sur le radar de Chelsea pendant l’été, mais l’ailier a fini par rejoindre le Bayern Munich.

Là, Olise a fait sa première apparition en Ligue des champions, et ce fut une bonne apparition.

Le joueur de 22 ans a réussi à marquer deux fois contre le Dinamo Zagreb et le Bayern a remporté le match 9-2.

Les fans de Chelsea réagissent à la performance de Michael Olise contre le Dinamo Zagreb

Même si Chelsea n’a pas pu recruter Olise, ils ont quand même réussi à recruter Jadon Sancho et Pedro Neto, qui ne sont pas vraiment de mauvais ailiers.

Sancho l’a déjà prouvé en créant la surprise grâce à Christopher Nkunku qui a marqué le but victorieux contre Bournemouth le week-end dernier. La légende d’Arsenal, David Seaman, n’a pas tari d’éloges sur Sancho après son apparition au Vitality Stadium.

Néanmoins, certains fans de Chelsea sont toujours déçus que le club n’ait pas pu obtenir un accord pour Olise.

Un supporter de Chelsea s’est adressé à X pour dire : « Comment avons-nous pu le rater ? [Jhon Duran] et Olise ?

Un autre a déclaré : « Un doublé d’Olise pour ses débuts en UCL, un but d’Onana pour ses débuts en UCL. Ajoutez à cela leurs capacités individuelles et le besoin de Chelsea de disposer de leurs profils exacts, vous ne pouvez pas inventer ça, je le crains. Je demande une fois de plus le poste de directeur sportif, Chels. »

Et enfin, un internaute a posté : « Michael Olise est un joueur que je regrette encore que nous n’ayons pas fait tout notre possible pour recruter. Olise aurait considérablement amélioré Chelsea. »

Chelsea compte Richard Olise dans ses rangs

Chelsea a au moins un Olise au club, le frère cadet de Michael, Richard.

Richard Olise fait partie de l’académie de Chelsea, et les supporters ont peut-être pensé que l’avoir à Cobham aiderait le club à attirer son frère dans l’ouest de Londres.

Cela n’est évidemment jamais arrivé, Michael brille désormais à l’Allianz Arena avec le Bayern. Mais Enzo Maresca ne devrait pas perdre trop de sommeil parce que Chelsea ne l’a pas recruté.

Le manager de Chelsea dispose toujours de Sancho, Neto, Cole Palmer, Noni Madueke et Mykhailo Mudryk, qui peuvent tous jouer sur les côtés.

En termes simples, les Blues ne sont pas légers dans les postes larges, et la plupart des options dont ils disposent ont contribué à au moins un but en Premier League cette saison, que ce soit par une passe décisive ou en marquant directement.

Mudryk est en fait le seul ailier de Chelsea qui n’a pas encore marqué de but ni fourni de passe décisive en première division.

