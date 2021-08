Les fans de Chelsea réagissent au raid de « 110 MILLIONS £ » pour Lukaku alors que la poursuite pourrait mettre fin aux espoirs d’atterrir à Haaland

L’expert des transferts Fabrizio Romano a rapporté mardi que les vainqueurs de la Ligue des champions avaient déjà eu une offre de 85 millions de livres sterling (100 millions d’euros / 118,5 millions de dollars) pour les services de Lukaku rejetée par l’Inter Milan.

Mais on s’attend à ce que l’augmentation de l’offre puisse tester la détermination des détenteurs de la Serie A, qui ont le récent vainqueur de la Copa America, Lautaro Martinez, dans leurs dossiers.

Selon Goal.com, les Blues se préparent à revenir avec une offre pouvant aller jusqu’à 111 millions de livres sterling pour débarquer le grand Belge.

De plus, l’arrière gauche Marcos Alonso, un international espagnol qui a de l’expérience en Italie après un passage à la Fiorentina, pourrait également être inclus dans l’accord.

Chelsea prépare une nouvelle offre pour signer Romelu Lukaku. Proposition attendue autour de 120/130 M€ après ouverture de l’offre refusée par l’Inter [€100m + Marcos Alonso involved in the deal]. 🔵 #CFCChelsea propose également à Lukaku un contrat à long terme de 12 millions d’euros nets par saison en guise de salaire. -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 août 2021

Propulsant l’Inter vers sa première victoire en Serie A en plus d’une décennie la saison dernière avec 24 buts et 11 passes décisives, Lukaku n’a jamais été un succès dans un club de haut niveau en Angleterre.

De 2011 à 2014, il a à son actif une mission ratée à Stamford Bridge où il n’a disputé que 10 matches de Premier League sans but.

Les sorts de prêt à West Bromich Albion et Everton, avant un déménagement permanent dans le Merseyside, ont eu beaucoup plus de succès et ont attiré l’attention de Manchester United qui a ensuite payé plus de 70 millions de livres sterling pour le capturer en 2017.

Cependant, il a également du mal à démarrer à Old Trafford, mais il a été envoyé à l’Inter comme Ashley Young et Alexis Sanchez, mais est depuis devenu l’un des meilleurs attaquants d’Europe.

Cela a attiré l’attention de l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel, qui pense que Lukaku « pourrait transformer l’attaque incohérente de Chelsea en une attaque capable de se battre pour le titre de Premier League », mais la réaction à l’éventuelle décision lorsque les Bleus sont également censés être à la recherche de Haaland a été mitigée.

Les commentaires négatifs portaient principalement sur son histoire fragmentaire en Angleterre et son âge à 28 ans, ainsi que sur les raisons pour lesquelles Chelsea ne pouvait pas faire faillite et remettre l’argent supplémentaire nécessaire pour faire atterrir Haaland.

Mais tout le monde ne partageait pas un tel pessimisme.

« L’idée de regarder Lukaku et [Kai] Havertz se connecte est tout simplement trop parfait », cela a été dit par un compte de fan bien suivi.

« Romelu Lukaku marquera tellement de buts dans cette équipe de Chelsea… » une autre partie prédit.

« Mon garçon, oh mon garçon, la ligue n’est pas prête pour ce que nous sommes sur le point de lui faire. »

Quelques heures plus tard, ce même utilisateur a écrit : « J’ai passé la matinée à tout peser, Romelu Lukaku est une signature absolument monstrueuse pour le Chelsea Football Club.

« Je voulais Haaland, car il est le prochain prodige du football… mais Lukaku est un attaquant ELITE de classe mondiale qui entrera dans une équipe championne d’Europe ! Insensé ! »

Ce genre d’attitude s’est amusé à être poussé par d’autres qui l’avaient repris, avec un critique remarquant, « Les fans de Chelsea sont passés de Haaland à Lukaku très rapidement » à côté d’une série d’emojis qui pleurent de rire.

Pourtant, l’inconstance d’une certaine partie des fans de Chelsea « rejetant Lukaku parce qu’ils voulaient Haaland » n’a pas été perdu pour les autres et comparé à « un sans-abri disant : ‘Je ne prends pas d’argent liquide, je ne prends que ma carte.' »

Augmente la probabilité que l’accord soit conclu, Lukaku serait désireux de retourner à Stamford Bridge et pense qu’il a « une affaire inachevée » là-bas pour prouver sa valeur.