Les fans de Chelsea demandent l’interdiction de l’arbitre Anthony Taylor après Tottenham Row

Chelsea a récupéré un point contre Tottenham Hotspur lors de son dernier match de Premier League, mais la gestion douteuse de l’arbitre Anthony Taylor de certains événements pendant le match a tout simplement ennuyé les fans des Blues.

Après le match, les fans ont même décidé de déposer une pétition en ligne exigeant que Taylor soit interdit de prendre en charge les matchs de Chelsea à l’avenir. Plus d’un million de personnes ont déjà signé la pétition, et elle a également été catégoriquement soutenue par le manager de Chelsea, Thomas Tuchel.

La pétition déclare: «Anthony Taylor a continué à prendre de grandes décisions contre Chelsea au fil des ans lors de grands matches. Taylor a un agenda contre Chelsea et ne devrait plus être autorisé à arbitrer un match impliquant le club.

Les pétitionnaires ont énuméré une série d’allégations contre Taylor. La pétition en ligne contient également certaines des décisions controversées prises par l’arbitre né au Royaume-Uni.

“Je suis curieux de savoir quelle est l’explication. Tous les deux [Tottenham] les objectifs ne doivent pas tenir », a déclaré Tuchel au Mirror.

La relation de Chelsea avec Taylor a toujours été un peu sens dessus dessous. Et les choses ont empiré lors du derby londonien face à Tottenham. Tout a commencé lorsque le milieu de terrain Rodrigo Bentancur a commis une faute sur Kai Havertz de Chelsea lors de la préparation de l’égalisation de Tottenham. Taylor semblait impassible et n’a pas exclu le but. Pour aggraver les choses, les rediffusions suggéraient que l’attaquant de Tottenham Richarlison se tenait en position de hors-jeu. Le VAR Mike Dean a observé l’incident de près et a laissé l’égalisation se tenir.

L’égalisation du temps additionnel de Tottenham a de nouveau déclenché un énorme débat après que leur défenseur argentin Cristian Romero a été aperçu en train de tirer Marc Cucurella de Chelsea par les cheveux alors qu’ils se disputaient le ballon lors d’un corner. Taylor n’a de nouveau pas remarqué la confrontation et Tottenham a pleinement profité de l’occasion alors que Harry Kane a marqué un but tardif pour assurer un match nul vital pour son équipe.

Chelsea avait commencé le match sur une note prometteuse alors que son nouveau défenseur Kalidou Koulibaly ouvrait le score à la 19e minute. Les garçons d’Antonio Conte ont scénarisé une bonne riposte mais ils ont dû attendre la 68e minute pour obtenir l’égalisation. Mais les garçons de Thomas Tuchel ont de nouveau rétabli leur avance à la 77e minute après que Reece James ait trouvé le fond du filet. Finalement, le but tardif de l’attaquant anglais Kane s’est avéré vital pour Tottenham pour décrocher un point important.

