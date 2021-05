le @ChelseaSTrust & @ WeAre1894 se tenir ensemble contre les mensonges, la cupidité, l’hypocrisie et la tromperie de @UEFA et leur président Aleksander Čeferin.Veuillez re-tweeter et partager ce message 💙#SufferinUnderCeferinpic.twitter.com/QKxbqaodqK

– Trust des supporters de Chelsea (@ChelseaSTrust) 26 mai 2021