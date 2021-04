Les téléspectateurs de The Chase ont été choqués par le fait qu’un Bradley Walsh «vivant» s’est essayé à un Chaser pour avoir «raconté des blagues».

Le plus récent chasseur, Darragh «The Menace» Ennis a décidé de fléchir ses muscles humoristiques lors de l’émission de mercredi, au grand plaisir des joueurs.

5 Darragh Ennis de The Chase s’est essayé à la comédie dans l’émission de ce soir

Le joueur Laura a reçu une question sur le saint qui était nommé patronne de la télévision et a correctement répondu à Sainte Claire d’Assise.

La sainte a été nommée la patronne des écrans par le pape Pie XII en 1957 après avoir commencé à voir des services de messe entiers sur le mur de sa chambre.

Avant de passer à la question suivante, Darragh a partagé une blague avec l’hôte Bradley.

« Alors, quand ils lui ont demandé si elle pouvait voir la messe, parce qu’elle est italienne, elle a répondu, ‘ah, si, si, » a plaisanté le Poursuiveur.

5 Mais sa blague ringarde ne s’est pas bien passée avec l’hôte Bradley Walsh

Bradley est devenu furieux à sa tentative d’humour et s’est précipité vers le Chaser, tout en pointant son doigt sur lui.

« Répondez simplement à la question. Vous vous posez une question, moi la comédie et vous, le candidat », plaisanta Bradley avec colère en désignant les trois personnes sur scène alors qu’une Laura choquée les regardait avec confusion et horreur.

Les téléspectateurs à la maison ont été stupéfaits par l’interaction, prenant rapidement le parti de Darragh.

« Cette blague de Clare of Assisi m’a tué », a écrit un utilisateur de Twitter.

5 L’animateur lui a dit en colère de s’en tenir à répondre aux questions et qu’il resterait en charge de la comédie

Mais Darragh n’était pas fan de son propre humour et a réfléchi à sa blague alors qu’il tweetait en direct pendant l’émission.

«Ok, c’est une mauvaise blague même pour moi», écrit-il.

Mais quand un fan a répondu en disant: « C’est le genre de blague que dit mon mari », Darragh lui a dit « bien joué en épousant un héros ».

5 Le moment hilarant est venu lorsque les téléspectateurs ont remarqué que Bradley était d’humeur idiote pendant toute la série.

La colère de Bradley est survenue lors d’un épisode où il semblait plus « hyper » que d’habitude et les fans de The Chase ne pouvaient s’empêcher de le remarquer.

L’animateur a raconté des répliques simulées de Shakespeare et semblait d’humeur ludique.

« Que se passe-t-il ce soir?! Bradley me fait craquer! », A écrit un utilisateur de Twitter.

5 Une Laura choquée n’avait aucune idée de ce qui se passait

Un autre a ajouté: « Bradley a clairement mangé un sac entier de Haribo avant l’enregistrement de l’émission d’aujourd’hui. »

Et un troisième a dit: « Qu’est-ce que Bradley fait aujourd’hui … il est tellement vivant … et drôle @bones_giles comment travaillez-vous avec lui. »

Darragh a ensuite facilement battu les trois joueurs restants et reste invaincu dans la série.

« En obtenant seulement 17, cela m’a donné une ou deux secondes pour réfléchir à mes réponses, mais si vous en aviez 20 ou 21, il y aurait peut-être eu plus de repoussements », a-t-il déclaré aux joueurs déçus.