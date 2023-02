Les fans de Chase sont sérieusement distraits par le concurrent “en forme” – et estiment qu’il est le sosie de la star de télévision bien-aimée

Les FANS de l’émission de quiz ITV The Chase ont été sérieusement impressionnés par un concurrent car ils ne pouvaient pas oublier sa beauté.

Bradley Walsh a accueilli quatre nouveaux espoirs – Theo, Suzi, Fey et Alan – pour se battre contre le Chaser dans l’espoir de ramener l’argent à la maison.

TVI

Theo a fait parler tout le monde lors du dernier épisode de l’émission[/caption] TVI

Les fans ont été laissés étiqueter le candidat “en forme”[/caption]

Darragh Ennis les affrontait alors qu’il espérait être à la hauteur de son titre et remporter le concours.

Cependant, ce n’est pas son génie du quiz qui a fait parler tout le monde en ligne.

Théo, 24 ans, s’est rapidement imposé comme le favori des fans grâce à son physique diaboliquement beau.

Les fans se sont évanouis devant le joueur “en forme” alors qu’il mettait son meilleur pied dans le programme.

S’adressant à Twitter pour commenter le bel espoir, un fan a déclaré: “Theo est en forme comme #thechase.”

Un autre a ajouté: “Bonjour Theo [gushing emoji].”

Alors qu’un troisième a partagé: “Merde, Theo était un bon régal pour les yeux.”

Ce n’est pas seulement son charme et sa beauté qui sont devenus le sujet de l’épisode, car les fans ont rapidement commenté sa ressemblance frappante avec la star de la télévision Rylan Clark.

Un spectateur a écrit: “Theo ressemble un peu à Rylan Clark.”

Comme un autre a plaisanté: “Rylan sera bientôt à la mode.”

Mais son temps dans la série n’a pas duré car Darragh l’a rapidement attrapé après avoir choisi d’accepter l’offre intermédiaire de la série.

Ce n’était pas non plus plus de chance pour ses coéquipiers puisque Fey et Alan ont réussi à prendre 12 000 £ pour la poursuite finale, mais après avoir marqué à peine 11 points, Darragh les a rattrapés avec un peu moins d’une minute à jouer.

Bbc

Les fans ont rapidement comparé le candidat à la star de la télévision Rylan[/caption]