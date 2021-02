Les fans de THE CHASE étaient furieux quand un concurrent a mélangé Oasis et The Spice Girls dans une erreur « impardonnable ».

L’incident est survenu alors que Charlene, espoir quiz, faisait sa première tentative de battre le Chaser dans le jeu-questionnaire ITV.

Alors qu’elle tentait de gagner 1000 £ à Darragh Ennis – alias The Menace – les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

L’animateur Bradley Walsh a lu la première question: « » Backbeat, le mot est dans la rue que le feu dans votre cœur est éteint « est une lyrique de quelle chanson à succès des années 90? »

Les trois réponses possibles étaient Baby One More Time, Wannabe ou Wonderwall.

Mais il semblait que les paroles d’Oasis n’étaient pas le fort de Charlene car elle a opté pour le tube de la Spice Girl, Wannabe, comme elle le suppose.

Et quand cela a été révélé comme une mauvaise réponse, avec The Menance répondant correctement à Wonderwall, Charlene a expliqué: « Wannabe et Wonderwall sonnent assez similaires. »

Les téléspectateurs se sont précipités sur Twitter pour exprimer leur mépris pour l’erreur de Charlene.

L’un d’eux a dit: « A-T-ELLE JUSTE DIT QUE LES MOTS D’UNE CHANSON OASIS SONT D’UNE CHANSON SPICE GIRLS? !!

« SORTEZ MAINTENANT! #TheChase ».

« Wow qui ne connaît pas Oasis #thechase », a déclaré un autre.

Un troisième a commenté: « la première question était une oasis si facile qu’elle est une poubelle concurrente ».

Une personne a plaisanté: « ah oui cette chanson d’oasis des filles d’épices ».

Sa mauvaise réponse a semblé enrager les fans purs et durs d’Oasis, qui ont dit: « Quiconque ne connaît pas les paroles de Wonderwall est annulé ».

A-T-ELLE JUSTE DIT QUE LES MOTS D’UNE CHANSON OASIS SONT D’UNE CHANSON SPICE GIRLS? !! SORTEZ DÈS MAINTENANT! #La chasse – ♡ (@jolaurenx) 9 février 2021

« Aucun Britannique ne devrait se tromper sur une question Wonderwall, c’est de notoriété publique », a ajouté un spectateur.

Alors qu’un autre a commenté: « Cette dame pensait juste que les paroles de ‘Wonderall’ d’Oasis, étaient en fait les paroles de ‘Wannabe’ des Spice Girls et je ne peux plus être arsée #TheChase ».