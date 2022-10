Les fans de Chase sont partis déchaînés par le dernier tour “abyssal, accident de voiture” – claquant l’équipe pour la “pire performance de tous les temps”

Les fans de THE Chase étaient furieux car beaucoup pensaient que les quatre concurrents avaient ruiné leur chance de gagner le jackpot lors de la finale.

Au cours de l’épisode de lundi soir du jeu télévisé ITV, l’animateur Bradley Walsh a vu une équipe de quatre tenter de gagner une somme d’argent qui changera sa vie.

TVI

Les fans de The Chase se sont retrouvés à ridiculiser la récente performance de l’équipe[/caption]

TVI

Bradley Walsh pouvait à peine croire leur malheur[/caption]

Harry, Stuart, Sarah et Erica ont tous fait équipe et ont affronté Anne Hegerty dans le but de gagner de l’argent.

Cependant, de nombreux téléspectateurs ont été irrités par les quatre concurrents qui n’ont réussi qu’à prendre 14 longueurs d’avance sur Anne, qualifiant leur parcours d ‘”abyssal”.

Le premier était le concurrent Harry qui a impressionné Bradley avec son passe-temps d’ascendance, datant du 17ème siècle.

En discutant de ce qu’il aimerait faire avec l’argent, il a expliqué qu’il aimerait emmener sa famille en Australie et suivre les traces de ses ancêtres.

EN SAVOIR PLUS SUR LA CHASSE AINSI ET COUDRE Les fans de Chase n’arrivent pas à croire l’âge réel du concurrent alors qu’ils se plaignent de l’habitude CHASSE Les téléspectateurs de Chase s’évanouissent devant le candidat «chaud» – mais se plaignent de Jenny Ryan

Au cours de sa ronde de trésorerie, Harry a encaissé un impressionnant 6 000 £, Anne proposant une offre basse de 600 £ et une offre haute de 26 000 £.

Harry survola le tour et revint à la table.

Le prochain à affronter Anne était Stuart, qui a encaissé 9 000 £ lors de son tour de table et s’est senti en confiance lors d’un face à face avec Anne.

Il a traversé sa manche contre Anne et a rejoint Harry sur le banc, prêt pour la finale.

Sarah était la troisième à affronter Anne et n’a réussi à encaisser que 3 000 £, cependant, Bradley a admis que les questions qui lui avaient été posées étaient “difficiles”.

Elle a réussi de justesse à passer le tour en admettant que beaucoup de ses réponses étaient des suppositions, mais cela n’avait pas d’importance car elle s’est qualifiée pour la finale.

La dernière était Erica, qui s’est impressionnée lorsque Bradley l’a informée qu’elle avait réussi à encaisser 7 000 £ dans son cash builder.

Erica a décidé d’aller chercher les 7 000 £ d’origine, mais s’est frayé un chemin jusqu’à la finale après avoir deviné la dernière question.

Alors que l’équipe commençait avec 14 longueurs d’avance sur Anne, cela ne s’est pas avéré être à la hauteur de la gouvernante car elle a réussi à les rattraper, leur prenant les 25 000 £ avec 22 secondes à perdre.

Les téléspectateurs ont été déçus par les efforts du concurrent, avec un tweet : « La pire performance jamais vue à la salle ».





Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a dit: “Quelles boules absolues ils ont faites de ça.”

Alors qu’un troisième a fait remarquer: “Quel accident de voiture c’était – absolument abyssal.”

The Chase est diffusé en semaine à partir de 17 heures sur ITV.

TVI

Anne Hegerty a rincé l’équipe en finale[/caption]