Les fans de Chase sont hystériques alors qu’ils repèrent un lien entre les noms des candidats – mais l’avez-vous remarqué?

Les fans de THE Chase n’ont pas pu s’empêcher de rire après une étrange coïncidence lors du dernier épisode de l’émission.

Bradley Walsh était de retour à la barre alors qu’il accueillait un groupe de quatre nouveaux espoirs visant tous à gagner gros et à rapporter de l’argent à la maison.

Carly et Simon étaient assis l'un à côté de l'autre

Bradley a accueilli les espoirs

Simon, Carly, George et Steph ont participé à la compétition ITV à enjeux élevés et deux des noms des candidats ont fait parler tout le monde.

Dans une apparente coïncidence, Carly et Simon étaient assis l’un à côté de l’autre dans l’émission, ce qui a amené de nombreux fans à penser à la célèbre auteure-compositrice-interprète Carly Simon.

Aucun des concurrents ni de Brad, qui plaisantait toujours, n’a repris le sujet, mais il n’a pas fallu longtemps avant que des foules de fans à la maison n’écrivent à ce sujet en ligne.

En référence à l’énorme succès de Carly, un téléspectateur a écrit : « Ce couple de candidats. Ils sont si vaniteux.

Un autre fan qui s’est empressé de pointer la blague, a ajouté : « Je remarque qu’ils ont Carly à côté de Simon….pourquoi ? #La chasse”

Un troisième a ri: “Carly Simon sur #TheChase!”

Mais il y avait un fan qui était apparemment moins impressionné par le moment.

Apparaissant pour découvrir la blague un peu plus tard que les autres observateurs, ils ont fait rage : « Oh FFS, je viens de remarquer Carly Simon. F *** off ITV!





“Et f *** off aux 500 prochains quintillions de tweets le mentionnant! #La chasse.”

Alors que Simon a pu réaliser une performance impressionnante et gagner 7 000 £ dans son cash builder, il est apparu que Carly ne pouvait pas emboîter le pas.

Elle a été rapidement éliminée de la manche par le Sinnerman.

The Chase est diffusé en semaine à 17 heures sur ITV.