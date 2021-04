Les fans de The Chase ont été laissés dans l’hystérie ce soir après avoir réalisé que les noms des joueurs de l’émission épelaient « Banana Raspberry ».

Ben, Anna, Ros et Perry jouaient tous au jeu télévisé ITV et les téléspectateurs ne pouvaient s’empêcher de remarquer que la programmation était sur le thème des fruits.

4 Les téléspectateurs de The Chase étaient hystériques lorsqu’ils ont vu les noms des joueurs Crédit: ITV

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a tweeté: « Oh goody, un épisode de #TheChase sur le thème des fruits – Ben et Anna, banane, et Ros et Perry, framboise. »

Un autre a réfléchi: « Cet épisode est sponsorisé par Fruit (Ben + Anna et Ros + Perry) #TheChase. »

Un troisième, quant à lui, a demandé: « Est-ce que les noms des équipes font référence à la banane et à la framboise ce soir ou est-ce juste moi qui suis un idiot ?? »

L’épisode de lundi soir du populaire jeu télévisé a vu Paul Sinha – alias The Sinnerman – sur la sellette Chaser.

4 Le chasseur Paul Sinha a également remarqué la gamme « sur le thème des fruits » Crédit: ITV

4 Les noms des candidats épelés « Banana Raspberry »

Quinze minutes après le début du programme, il a également remarqué que les noms épelaient «Banana Raspberry».

S’adressant à Bradley Walsh, l’hôte de The Chase, Paul a déclaré: « J’ai maintenant réalisé, Ben, Anna, Ros, Perry … J’ai besoin de cette équipe pour se séparer. »

Regardant les noms illuminés des joueurs, Bradley a dit: « Oh, allez! Il est ridicule. »

Malheureusement, la programmation fruitée n’a pas duré longtemps, car Anna a été la première à partir dans la première moitié du spectacle.

4 Bradley Walsh a qualifié l’observation de « ridicule » Crédits: itv

Pendant ce temps, le présentateur de télévision Andi Peters a été vu en train de retenir ses larmes dimanche soir après avoir perdu 70000 £ pour une association caritative lors d’un épisode de célébrités de The Chase.

La star de Good Morning Britain a décidé de tout risquer pour tenter de gagner de l’argent lors de la répétition de 2017, mais malheureusement, il a eu de la malchance.

L’épisode de retour mettait également en vedette le personnage de télévision pour enfants des années 80, Basil Brush.