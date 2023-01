Les fans de Chase sont furieux alors que la candidate accepte une offre en espèces après avoir insisté sur le fait qu’elle n’était “pas là pour l’argent”

Les FANS de The Chase ont été choqués lorsqu’une candidate a pris une décision choquante qui a eu d’énormes conséquences pour son compatriote bien qu’elle ait admis qu’elle n’apparaissait pas au programme “pour l’argent”.

Bradley Walsh a accueilli quatre nouveaux joueurs au jeu télévisé ITV dans le but de ramener de l’argent à la maison.

ITVX

Jayne a choqué les fans de la série après avoir admis qu’elle n’était pas là “pour l’argent”.[/caption] ITVX

Pete a réalisé une performance vraiment impressionnante mais les actions de Jayne ont eu des conséquences pour lui[/caption] ITVX

Il a marqué 10 000 £[/caption]

Anne Hegerty était sur place pour faire de son mieux pour éliminer les joueurs et maintenir la formidable réputation des Chasers.

Cependant, le jeu a comporté un certain nombre de hauts et de bas dès le début.

Le premier joueur Pete a réalisé une performance incroyablement impressionnante après avoir répondu correctement à chaque question et réussi à empocher 10 000 £.

Après avoir réalisé une solide performance contre Anne, il a tout ramené au pupitre, mais ses deux coéquipiers n’ont pas pu maintenir la séquence de victoires après avoir été rattrapés par Anne.

Cependant, il est apparu que les choses s’amélioraient par le joueur numéro quatre car Jayne a réussi à répondre correctement à quatre questions.

Cependant, face aux offres sur la table, Jayne a pris une décision choquante qui a laissé les fans sous le choc après avoir été stupéfaite par une confession expliquant pourquoi elle était vraiment au programme.

Jayne, une banquière à la retraite et passionnée de quiz, a confirmé qu’elle n’était pas là pour l’argent lorsqu’elle a été interrogée par Anne.

La gouvernante lui a dit : “C’est évident que tu es une quizeuse, je veux dire, tu es une banquière à la retraite, tu n’es pas là pour l’argent.”

Jayne a ri et a confirmé que c’était l’expérience qu’elle voulait plutôt que l’argent.

Elle a répondu: “Euh, non. Je veux juste profiter de ma journée et te rencontrer toi et Brad !

Avec seulement les 10 000 £ durement gagnés de Pete qui attendaient au bureau des joueurs, Jayne a choisi d’opter pour l’offre inférieure de moins 2 000 £, ce qui a provoqué l’indignation des fans en ligne.

Un fan a déclaré: “Ça a si bien commencé, -2000 quel embarras.”

Un autre a fulminé: “Daft old biddy down … ffs !!”

Un troisième a fait rage contre Jayne alors qu’ils commentaient durement: «Jayne, tu es ab *** h. Pauvre Pete.

Comme un quatrième a écrit: “Alerte whopper offre faible.”

Bien que Jayne ait réussi à revenir, Anne s’est avérée trop puissante dans la poursuite finale en battant le duo et en récupérant les 8 000 £ pour lesquels ils jouaient.

The Chase est diffusé en semaine à 17h sur ITV1 et ITVX.