Les fans de Chase s’évanouissent devant la candidate “adorable” et la comparent au top model de la liste A

Les fans de THE Chase ont été épatés par une candidate “adorable” et l’émission d’aujourd’hui et ont même été obligés de la comparer à un certain nombre de vedettes.

L’émission de quiz ITV a accueilli quatre autres espoirs de quiz dans l’espoir d’encaisser de l’argent.

TVI

Les fans ont estimé qu’Anna ressemblait au mannequin Cara[/caption]

TVI

Elle faisait partie du line-up dans l’espoir de gagner de l’argent[/caption]

Bradley Walsh était toujours en charge de l’hébergement, car Jenny Ryan était la force empêchant les candidats potentiels de remporter le jackpot.

Parmi les concurrents de l’émission d’aujourd’hui figuraient Christopher, Simon, Miriam et Anna.

Les fans de Hope ont été particulièrement séduits par Anna, une étudiante en médecine de 23 ans originaire de Newcastle.

Le jeune espoir a quitté les fans de la série en la comparant à un certain nombre de stars hollywoodiennes, dont l’actrice Anna Friel et le mannequin Cara Delevingne.

Un téléspectateur a déclaré: “Anna me rappelle Anna Friel.”

Un autre l’a comparée au mannequin Cara, ajoutant: “Anna ressemble à Cara Delevingne.”

Un troisième a déclaré à propos de l’apparence du candidat au quiz: “Je ne veux pas être dramatique, mais Anna sur #TheChase est adorable.”

Comme un quatrième a écrit: « #TheChase Anna! [love-heart eyes emoji]”

Bien que les fans aient l’impression qu’elle n’aurait pas l’air déplacée parmi l’élite hollywoodienne, ses compétences en matière de quiz n’étaient pas à la hauteur, car The Vixen a réussi à la faire tomber de la tête à tête avec facilité.

Seuls Christopher et Simon ont réussi à se qualifier pour le tour final où ils jouaient pour 15 000 £.

Alors que Jenny était à deux questions de la victoire, la paire a réussi à remporter la victoire à la toute dernière minute en remportant le prix.

The Chase est diffusé en semaine à 17 h.