Les fans de Chase sérieusement distraits par l’habitude “béat” de Mark ‘The Beast’ Labbett

Les téléspectateurs de THE Chase ont été sérieusement distraits par l’habitude « suffisante » de Mark « The Beast » Labbett dans un épisode récent.

Lors de l’épisode de mardi du jeu télévisé ITV, les quatre espoirs, John, Terance, Fil et Lucy ont été accueillis par le présentateur Bradley Walsh alors qu’ils se préparaient à affronter The Beast dans le but de gagner de l’argent.

Les téléspectateurs de Chase n’ont pas aimé l’approche “suffisante” de Mark Labbette lorsqu’il a assommé l’un des concurrents[/caption]

Zoologiste Lucy qui a montré qu’elle avait ce qu’il faut pour affronter la Bête[/caption]

Et l’équipe a commencé fort alors que John et Terrance se sont dirigés vers la poursuite finale en empochant 11 000 £.

Ensuite, Fil, 62 ans, a gagné un impressionnant 6 000 £ dans le cash builder.

Mais malheureusement, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu car la chanteuse folk s’est fait prendre par le chasseur alors qu’elle était à deux pas de chez elle.

Juste après avoir éliminé son premier concurrent, Mark, “The Beast”, 57 ans, a souri à l’équipe et Bradley, 62 ans.

Mais les téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de l’approche « suffisante » de Mark Labbett lorsqu’ils se sont tournés vers Twitter pour en faire rage.

Un téléspectateur a écrit: “” Je déteste vraiment la façon dont la “bête” sourit aux concurrents de The Chase. Ça a vraiment l’air odieux !”

Un autre a ajouté: “Je ne supporte pas ce regard sur son visage.”

Un troisième a fait rage: “Smug p *** k.”

Un quatrième a accepté: “Oui, c’est un bon d ** k.”

Tandis qu’un cinquième écrivait: «J’espère que mardy arsed Mark se fait bosser et s’en va en colère. #La chasse.”

Avec Fil éliminé, la zoologiste Lucy a ensuite montré qu’elle avait ce qu’il fallait pour affronter The Beast.

Le joueur de 22 ans s’est facilement rendu à la poursuite finale avant que l’équipe n’en marque collectivement 18, mais cela n’a pas suffi à assommer le poursuivant.

Les téléspectateurs n’ont pas aimé à quel point Mark était « suffisant » dans l’émission[/caption]