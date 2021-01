Les téléspectateurs de The Chase se sont évanouis devant le candidat du «pompier chaud» de l’émission de quiz ITV.

Le pompier en herbe Josh, 23 ans, a été un régal avec les téléspectateurs, alors qu’il affrontait courageusement Chasseur Shaun Wallace lors de l’édition de la nuit dernière du hit ITV.

En plus d’affronter The Dark Destroyer, Josh a également rejoint l’hôte Bradley Walsh pour sa ronde Cash Builder et a récolté 5000 £ pour son équipe.

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de commenter sa belle apparence.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: « Josh on The Chase est magnifique. »

Un deuxième a ajouté: « Josh sur The Chase est un peu bien n’est-ce pas #TheChase. »

Un troisième a écrit: « Comme Josh est joli dans The Chase! »

Un quatrième a commenté: « Maintenant, j’ai envie de Josh de The Chase, ADORABLE. »

Pendant ce temps, un cinquième a jailli: « Quiconque regarde The Chase bc Josh est sournoisement une collation. »

Malheureusement, Josh a raté de peu le tour final de l’émission.

Ce n’est pas la première fois qu’un concurrent laisse les téléspectateurs chauds sous le col.

Plus tôt ce mois-ci, les fans ne pouvaient pas se contenir alors que le responsable du programme et des parcours Henry faisait une apparition.

Le candidat de 25 ans a envoyé les fans s’évanouir dans sa chemise à imprimé floral chic, qu’il avait déboutonnée jusqu’au haut de sa poitrine.

Il s’est qualifié pour la finale contre Jenny «The Vixen» Ryan, alors que les quatre joueurs ont joué pour un total de 20000 £ – dans lequel ils partageraient 5000 £ chacun.

Mais ils ont raté de peu le match alors que The Vixen les a mis au poteau en admettant, « ils ont presque fait assez pour me battre ».