Les fans de Chase se déchaînent alors qu’une équipe intelligente remporte un jackpot de 21 000 £ contre The Governess

Les téléspectateurs de THE Chase ont encouragé une équipe à la victoire aujourd’hui lors de l’émission finale avant les Euros.

Une salle comble de quatre joueurs a partagé le jackpot de 21 000 £ en battant la gouvernante Anne Hegerty.

C’était la fin parfaite de la semaine pour certains qui regardaient à la maison, qui l’ont crédité d’avoir fait leur journée.

Un téléspectateur a tweeté: « Bien joué 5 050 £ chacun. »

Un autre a posté: « J’adore absolument quand les concurrents gagnent la chasse et combien cela signifie pour eux. Cette célébration #TheChase. »

Un troisième a écrit: « Le clou de mon vendredi en regardant ce groupe en chasse remporter le jackpot. »

Cependant, parmi la jubilation, il y avait aussi des larmes, alors que les fans d’Anne pleuraient sa perte.

Un téléspectateur a écrit: « Ma sœur de 5 ans vient d’éclater en sanglots parce que nous avons regardé un épisode de la poursuite où vous avez perdu et vous êtes son chasseur préféré. »

L’équipe avait un 17 respectable, mais pas parfait, et Anne a failli les rattraper.

Cependant, une mauvaise réponse et un recul à quelques secondes de la fin ont scellé son destin.

Anne a récemment révélé qu’elle avait dit à l’hôte « travailleur dur » Bradley Walsh de prendre un congé pour éviter d’avoir une « crise cardiaque ».

L’experte du quiz, âgée de 62 ans, a déclaré qu’elle était » émerveillée » par Bradley, 60 ans, pour son éthique de travail implacable, mais a admis qu’elle » s’inquiétait » pour lui.

Anne, qui a rejoint la série en 2010, a peut-être une façade féroce à la télévision – mais a admis qu’elle se soucie profondément de ses co-stars.

Admettant qu’elle aime travailler avec l’hôte et a une excellente relation avec lui, elle a dit MonLondres elle rappelle souvent à Brad de prendre congé.

Anne a déclaré à la publication : « Ce que vous voyez à l’écran est exactement ce que [Bradley’s] aime vraiment, et depuis le début, il a été si généreux envers nous tous, les Chasers.

«Je suis toujours un peu en admiration devant Brad. Je pense qu’il est un tel professionnel et absolument délicieux. Je l’admire énormément.

« J’ai dit une fois à Brad que je m’inquiétais tellement qu’il travaille trop dur et j’ai peur qu’il fasse une crise cardiaque. Et il a juste dit ‘Oh mais j’adore ça’. »

Elle a ajouté que l’animateur « a décrit l’émission comme sa pension » et est à peu près certain qu’il « ne partira jamais ».

« Et je ne pense pas que nous, les Chasers, irons nulle part car nous l’aimons », a également révélé Anne, mettant les fans de The Chase à l’aise.

Après s’être éloignée du jeu télévisé avec son apparition dans I’m A Celebrity d’ITV en 2018, la quizz présente maintenant sa propre émission de télévision.

Anne a attribué ses compétences en matière d’hébergement à Bradley après avoir « regardé et appris » de lui pendant de nombreuses années.

La gouvernante a déclaré : « C’est génial d’être un présentateur solo. J’observe Brad depuis si longtemps ; Je ne pense pas que je sois très bon, mais je suis meilleur que je ne le serais si je ne l’avais pas vu et appris de lui.

Elle a confié au magazine Yours le rôle : « Je ne m’y attendais pas à mon âge et j’adore ça. Juste ce sentiment qu’il y a quelque chose que je peux bien faire, que les gens semblent vraiment aimer. J’ai l’impression de vivre le rêve. «

Anne a récemment révélé qu’elle se sentait souvent nerveuse lors de l’émission de quiz ITV, car elle craignait d’être « découverte » et « de ressembler à une idiote » à la télévision.

Elle a dit au Métro: « C’est bien que je n’aie pas à répondre à des questions difficiles.

« Sur The Chase, il y a toujours ce sentiment de, oh non, aujourd’hui est le jour où je suis découvert, aujourd’hui est le jour où ils ont posé toute une série de questions vraiment difficiles dans le Chase final sur des sujets que je ne connais pas et je ressemble à un idiot. »

The Chase est diffusé en semaine à 17h sur ITV.