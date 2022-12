Les fans de Chase repèrent un problème majeur avec le spécial The Chase Christmas

Les fans de THE Chase ont repéré un problème majeur avec la programmation de The Chase Christmas Special cette année.

Les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre hier soir après qu’il ait été révélé quels Chaser participeraient à l’émission.

Le programme de quiz de jour à succès d’ITV diffusera deux épisodes festifs pendant la période des fêtes, y compris le jour de Noël.

Il a été révélé que l’un des épisodes avait un thème, les stars se déguisant en costumes d’Alice au pays des merveilles.

Mark ‘The Beast’ Labbett s’est transformé en Alice, tandis qu’Anne Hegerty est habillée en Reine Rouge pour la spéciale.

Le plus récent Chaser de la série, Darragh Ennis, a été vu portant un grand chapeau alors qu’il endossait le rôle du Chapelier fou.

Pendant ce temps, Paul Sinha est devenu The White Mouse alors que Shaun Wallace a complété le look en tant que The Cheshire Cat.

Cependant, les fans ont rapidement remarqué que l’un des Chasers les plus appréciés manquait à l’appel.

S’adressant à Twitter pour se plaindre, ils ont noté que Jenny “The Vixen” Ryan ne semblait pas participer à l’émission.

« Est-ce que Jenny a raté le mémo ? » l’un a écrit, tandis qu’un autre est intervenu pour demander: “Où est parti The Vixen?”

« Où est Jenny ? » un troisième a simplement demandé.

Cela vient après que les fans soient restés sans voix après la révélation des costumes de la star pour l’épisode spécial.

Avec les stars publiant le cliché sur les réseaux sociaux, certains fans n’ont même pas pu reconnaître leur Chaser préféré.

L’un d’eux a déclaré: “J’ai hâte de regarder ça, j’adore regarder le spécial Christmas Chase. Lequel est Shaun ?

“Mark est si beau, j’adore les costumes”, a déclaré un autre.

Le Chase est devenu un favori des ménages depuis ses débuts en 2009.

Il est présenté par Bradley Walsh alors que quatre candidats répondent à des questions de connaissances générales dans l’espoir de gagner de l’argent.

Cependant, les Chasers, un groupe de quiz professionnels, se dressent sur leur chemin.

Le rédacteur en chef adjoint de la télévision numérique du Sun a récemment visité le plateau de l’émission alors qu’ils enregistraient les spéciaux de Noël.