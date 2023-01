Les fans de Céline Dion stupéfaits après que la chanteuse ait été exclue de la liste des 200 plus grands chanteurs de Rolling Stone

Rolling Stone a publié sa liste mise à jour des 200 plus grands chanteurs de tous les temps, les lecteurs remarquant rapidement une lacune flagrante dans la liste – Céline Dion.

“Ce sont les chanteurs qui ont façonné l’histoire et défini nos vies – des opérateurs lisses aux crieurs crus, du gospel au punk, de Sinatra à Selena en passant par SZA”, ont écrit les éditeurs de Rolling Stone dans l’article publié dimanche.

La liste comprenait Billie Eilish au n ° 198, Taylor Swift au n ° 102 et Bruce Springsteen au n ° 77, entre autres. Cependant, les fans ont rapidement remarqué que le chanteur canadien n’avait pas réussi à figurer sur la liste.

“Comme le vrai f n’est-elle PAS dans la liste !!? Comme qu’est-ce qu’ils fumaient en faisant cette liste! C’est une insulte à la musique!” a écrit un utilisateur de Twitter.

CELINE DION SOUHAITE AUX FANS “LE MEILLEUR DE LA SANTÉ” POUR NOËL APRÈS AVOIR RÉVÉLÉ UN TROUBLE NEUROLOGIQUE

“Quiconque ne mentionne pas seulement Céline Dion, mais ne l’inclut pas dans le Top 5 des plus grands chanteurs, n’a pas à écrire pour une organisation musicale. Cette liste est pleine d’irrespect envers les artistes qui peuvent réellement chanter”, a écrit un autre.

D’autres utilisateurs ont snobé divers artistes de la liste lorsqu’ils ont appelé le magazine : “Céline Dion ne figurait pas sur la liste de Rolling Stone des plus grands chanteurs de tous les temps. Taylor Swift l’était.”

CÉLINE DION : REINE DE LA RÉSIDENCE MODERNE À LAS VEGAS

Rolling Stone a expliqué qu’ils avaient utilisé “un processus de vote élaboré” pour leur dernière liste, qui a été publiée en 2008, écrivant qu’elle penchait fortement vers “le rock classique et les chanteurs des années 60 et 70”. La dernière liste du magazine a été rassemblée par le personnel et les contributeurs de Rolling Stone qui se sont penchés sur les 100 dernières années de musique pop pour déterminer les résultats finaux.

“Avant de commencer à faire défiler (et à commenter), gardez à l’esprit qu’il s’agit de la liste des plus grands chanteurs, pas de la liste des plus grandes voix. Le talent est impressionnant, le génie est transcendant”, a écrit le magazine.

LA LONGUE CARRIÈRE DE CÉLINE DION : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA CHANTRICE CANADIENNE

Dion n’a pas encore réagi à la liste, la star ayant récemment partagé une compilation de son interprétation de “My Heart Will Go On” au fil des ans.

La chanteuse de 54 ans a partagé son diagnostic de syndrome de la personne raide (SPS) via Instagram au début du mois dernier, expliquant que le trouble neurologique “affecte quelque chose comme une personne sur un million”.

CELINE DION ANNULE UNE TOURNÉE NORD-AMÉRICAINE POUR UN PROBLÈME DE SANTÉ

“Comme vous le savez, j’ai toujours été un livre ouvert. Et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant – mais je suis prêt maintenant”, a déclaré Dion dans le post. “Je suis confronté à des problèmes de santé depuis longtemps. Et cela a été vraiment difficile pour moi de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dion a partagé son diagnostic dans deux vidéos – une en anglais et une autre en français – dans lesquelles elle a détaillé ses problèmes de mobilité ainsi que le report de l’étape européenne de sa tournée alors qu’elle se concentre sur sa santé.