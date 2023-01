Les fans de Céline Dion manifestent devant les bureaux de Rolling Stone après qu’elle a été exclue de la liste des 200 plus grands chanteurs

Les fans de Céline Dion montrent leur fidélité envers la chanteuse de manière majeure.

Vendredi, les fans se sont tenus devant l’immeuble de bureaux de Rolling Stone à New York avec des pancartes pour protester contre la décision du magazine de ne pas inclure l’interprète de “My Heart Will Go On” sur leur liste mise à jour des “200 plus grands chanteurs de tous les temps”.

Dans la vidéo, les fans peuvent être vus tenant des pancartes indiquant : “Justice pour Céline”, “Tout vous revient maintenant”, “Rolling Stone est défoncé” et “Céline n’est pas seule Anymooore”.

Les fans seraient membres d’un fan club de Céline Dion appelé The Redheads et sont basés à Montréal, au Canada. Le groupe a voyagé du nord pour montrer son soutien au chanteur lauréat d’un Grammy Award.

La liste a été initialement publiée le 1er janvier et a suscité de nombreuses controverses.

“Quiconque ne mentionne pas seulement Céline Dion, mais ne l’inclut pas dans le Top 5 des plus grands chanteurs, n’a pas à écrire pour une organisation musicale. Cette liste est pleine d’irrespect envers les artistes qui peuvent réellement chanter”, a écrit un utilisateur des médias sociaux.

Au début de son article, Rolling Stone a écrit : “Cette nouvelle liste a été compilée par notre personnel et nos principaux contributeurs, et elle englobe 100 ans de musique pop comme une conversation mondiale continue.” Les décisions étaient basées sur “l’originalité, l’influence, la profondeur du catalogue d’un artiste et l’étendue de son héritage musical”.

Le magazine a également dit aux lecteurs, “avant de commencer à faire défiler (et à commenter), gardez à l’esprit qu’il s’agit de la liste des plus grands chanteurs, pas de la liste des plus grandes voix.”

“Le talent est impressionnant, le génie est transcendant”, ont-ils écrit. “Bien sûr, beaucoup de gens ici sont nés avec des tuyaux massifs, une hauteur parfaite et une gamme illimitée. D’autres ont des instruments plus rugueux, plus étranges ou plus délicats.”

Twitter a immédiatement éclaté de colère face au choix du point de vente de ne pas inclure Dion, avec un lecteur déclarant: “Écoutez … vous pouvez affirmer que la musique de Céline Dion n’est pas votre tasse de thé et c’est juste. Vous pouvez affirmer que les chansons de Céline ne sont plus pertinentes dans le monde d’aujourd’hui. génération Billie Eilish et c’est aussi juste. Mais dire que Céline Dion ne fait pas partie des plus grandes chanteuses de tous les temps est incroyable.”

L’un d’eux a qualifié le fait de ne pas figurer sur la liste de Dion de “trahison à la limite”, l’appelant “la meilleure technicienne vocale de tous les temps”. Un autre a déclaré: “Si nous nous basons sur la simple définition des capacités vocales, alors ne pas avoir Céline Dion est objectivement incorrect et n’aurait rien à voir avec le goût. Si nous nous basons sur le son, vous auriez toujours tort. Ergo, il y a quelques des casse-tête avec des classements, des inclusions et des omissions.”

Les artistes considérés par Rolling Stone comme dignes d’être appelés les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps incluent Billie Eilish, Kelly Clarkson, Taylor Swift, Wanda Jackson, Barbra Streisand, Christina Aguilera, Bono, Merle Haggard, Loretta Lynn, Ozzy Osbourne et d’autres.

Dion n’a pas encore réagi à la liste, la star ayant récemment partagé une compilation de son interprétation de “My Heart Will Go On” au fil des ans.

En décembre 2022, Dion a révélé dans une vidéo émouvante qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble neurologique incurable, le syndrome de la personne raide (SPS), qui, selon elle, “affecte quelque chose comme une personne sur un million”.

“Alors que nous en apprenons encore sur cette maladie rare, nous savons maintenant que c’est ce qui a causé tous les spasmes que j’ai eus”, a déclaré Dion dans sa vidéo. “Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, provoquant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude.”

La clinique de Cleveland a décrit le syndrome comme “un trouble rare du mouvement auto-immun qui affecte le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière). Les personnes atteintes de cette maladie éprouvent d’abord un raidissement des muscles de leur tronc suivi, au fil du temps, par le développement de raideur et rigidité dans les jambes et d’autres muscles du corps.”

Dion a annoncé qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa tournée européenne, qu’elle prévoyait de reprendre en février. Elle a également partagé qu’elle travaillait avec un “thérapeute en médecine sportive tous les jours pour reconstruire (sa) force et ma capacité à performer à nouveau”, ce qui est “ce qu’elle aime le plus faire”.