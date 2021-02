La méchante du célibataire Victoria Larson a été renvoyée à la maison par Matt James lors de l’épisode de l’émission de téléréalité ABC de ce soir et les fans se sont immédiatement tournés vers les médias sociaux pour se réjouir de la nouvelle.

Après avoir été au centre du drame toute la saison, la «reine» de la maison a été détrônée après que d’autres femmes aient accusé Victoria de les «intimider».

Lors de l’épisode de la semaine dernière, Katie Thurston a approché Matt et l’a informé de «l’intimidation» en cours avec le groupe, y compris la rumeur lancée par Anna Redman selon laquelle Brittany Galvin est une escorte.

Lorsque ces sujets ont été abordés, le leader de la réalité a déclaré que sa priorité absolue était de garder les femmes en sécurité, et il ne pouvait plus faire cela avec Anna à la maison.

Bien que la blonde native de Chicago ait sangloté et se soit excusée, Matt a déclaré qu’il ne pouvait «plus voir d’avenir avec elle» bien qu’il ait dit qu’elle n’était pas une «personne horrible».

Une Anna en larmes a été renvoyée chez elle dans un SUV en attente, laissant Matt revenir à plus de drames en attendant avec le reste du concurrent.

Victoria – qui a été le centre du drame tout au long de la saison – a été élevée à côté de Matt pour avoir été «méchante» avec les cinq nouvelles dames qui ont rejoint la série dans une surprise de mi-saison la semaine dernière.

La candidate controversée a été éliminée à la suite d’une confession du débutant Ryan selon laquelle Victoria, 28 ans, l’a «intimidée» à plusieurs reprises et l’a traitée de «houe».

Après que Ryan ait fait connaître les commentaires à Matt, le beau gosse de New York écarte Victoria pour aborder son comportement.

Matt a clairement indiqué qu’il était «inacceptable» de mettre quiconque dans la maison se sentait «mal à l’aise» avec des injures.

Lorsque l’ancienne fille du concours a répondu que le commentaire était sorti de son contexte, Matt a demandé quand un bon contexte serait d’appeler une autre femme une «houe».

Après qu’elle n’ait pas eu de réponse, les deux hommes se sont séparés alors que Matt disait qu’il avait une certaine «réflexion à faire» avant la cérémonie des roses.

Victoria entre alors dans la maison en hurlant et dit qu’elle a «peur d’aller à la cérémonie des roses» après leur entretien.

Le beau porteur de rose a ensuite distribué ses tiges, mais bien que Victoria ait proclamé qu’elle était la «seule fille» de Matt, elle a été éliminée.

«Je suis bouleversée parce que je n’ai rien fait de mal», a-t-elle dit en pleurant.

Au lieu de faire un adieu typique au baccalauréat en donnant un câlin avant d’être sortie, Victoria s’est tenue à quelques pas de Matt et a refusé de le toucher.

« Honnêtement, je suis tellement désolé pour vous que vous écouterez ici plutôt que des faits dans cette situation », a déclaré le candidat méprisé.

Un Matt sans voix a simplement regardé Victoria sans jamais répondre un mot.

Alors qu’elle montait dans la voiture pour se rendre à l’aéroport, une Victoria indignée a déclaré: «Ce n’est pas mon roi et je suis toujours une reine.

«Matt est un bouffon et je suis désolé pour ses choix. La maison va me sentir si triste que je suis parti. J’ai apporté à tout le monde tellement de joie.

«Et Matt n’est pas fait pour moi. Je ne sors jamais avec un autre Matt tant que je vis, je déteste ce nom.

Les fans étaient ravis que le règne de la «Reine» soit terminé, tweetant: «OUI AU REVOIR VICTORIA BEST DAY WEVR AWOKOOKO!»

«Vous n’êtes pas malveillant ?? Tu as un bon coeur?! Vous n’êtes pas toxique et ne commencez pas le drame? !! D’accord Victoria. BUH BYE NOW Agitant la main Agitant le temps de la main pour GO », a tweeté un autre.

Un autre a dit: «Au revoir Victoria !!!! Tellement faux. Trop évident. Les producteurs ont peut-être trouvé un bon acteur pour le rôle.

« La toxicité quitte la maison maintenant qu’Anna et Victoria sont parties », a déclaré un quatrième à côté d’un mème.

