Les fans de BACHELOR pensent que l’ex-animateur Chris Harrison a épousé sa petite amie de longue date Lauren Zima, quelques mois à peine après avoir été accusé de comportement raciste.

L’homme de 49 ans a partagé un photo noir et blanc de lui et Lauren tous habillés avec ses 1,3 million d’abonnés Instagram, ce qui laisse supposer qu’ils s’étaient mariés.

Chris a partagé cette superbe photo de lui et de Lauren[/caption]

Chris a posté la douce photo de lui en train d’embrasser la présentatrice de télévision Lauren, 33 ans, à côté d’une déclaration d’amour jaillissante.

Il a écrit: «J’arrêterais le monde et je fondrais avec toi» @laurenzima, il n’y a personne avec qui je préfère célébrer l’amour et je serai votre plus un à tout moment. »

Bien qu’aucune confirmation officielle de mariage n’ait été annoncée, le couple avait certainement l’air en tenue de mariage.

Portant un élégant costume sombre, une chemise et une cravate, l’ancien visage de longue date de La franchise de NBC passa son bras autour de son partenaire pendant qu’ils s’embrassaient.

Debout à côté de lui, Lauren était magnifique dans une simple robe blanche sans manches avec un col en V profond, une taille ajustée et une jupe ample.

Les fans se sont précipités pour doucher l’heureux couple de félicitations sous l’adorable photo.

Un adepte a plaisanté: « Eh bien, les gens, je pense qu’il est prudent de dire que c’était la saison la plus dramatique à ce jour. »

« Attendez?! Vous êtes-vous mariés? », A interrogé un autre.

Chris s’est éloigné de la franchise après 25 saisons[/caption]

Un troisième a jailli: «Vous avez la rose finale! «

Tandis qu’un quatrième rayonnait: «Félicitations Chris! Vous méritez tout le bonheur du monde! J’espère vous revoir bientôt sur Bachelor / Bachelorettes. Ce n’est rien sans toi!

Plus tôt cette année, Chris a été retiré de l’organisation de The Bachelor et The Bachelorette après avoir été impliqué dans un scandale racial.

Il s’est retiré après avoir reçu des réactions massives lorsqu’il a été accusé de «perpétuer le racisme» en défendant un candidat. Rachael Kirkconnell – qui a été surpris en train d’assister à un Fête d’Antebellum en 2018.

Rachael a été impliqué dans un énorme scandale de racisme[/caption]

Les fans ont été choqués lorsque l’émission a révélé la star de la NFL Emmanuel Acho hébergerait Matt James‘ Après la rose finale spécial – c’est la première fois que Chris n’a pas officié la soirée.

Quelques semaines plus tard, il a été annoncé que Chris serait également remplacé par d’anciens leads Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe sur la saison prochaine La bachelorette.

Un initié proche de l’émission a expliqué à The Sun que l’ancien visage de la franchise doit être «Mortifié» il ne revient pas.

Les fans pensent que Chris et sa petite amie se sont mariés[/caption]

L’étoile a été le cœur battant de Le célibataire pendant 25 saisons et La bachelorette pour 16 ans – avant de prendre son congé indéfini de la franchise en février.

Le visage de longue date de la franchise était remplacé comme hôte pour la saison prochaine sur The Bachelorette, et les choses ne seraient allées que de «mal en pis» pour lui, a déclaré un initié en exclusivité au Sun.

Selon l'informateur, Chris, 49 ans, a été initialement inclus dans les conversations sur la façon dont le spectacle se déroulera tout en combattant ses problèmes de racisme en cours.









Cependant, après que The Sun a déjà rapporté l’hôte avait été «gelé» des pourparlers de crise, la star de télé-réalité serait devenue « plus insistante avec les producteurs essayant de découvrir son destin. »

La source a expliqué: «Depuis qu’il a annoncé qu’il n’accueillirait pas la Bachelorette, son comportement a tellement changé.

«Il est devenu distant et calculateur et ne semble plus vouloir coopérer.

«Maintenant, on dit qu’il a son propre avocat qui a frotté tout le monde sur la production dans le mauvais sens. Il est passé de la défense à l’offensive et il creuse sa propre tombe, vraiment.