CURTIS Pritchard a laissé les téléspectateurs hystériques alors qu’il avait eu un baiser maladroit avec Kesia sur Celebs Go Dating: The Mansion

Curtis a rejoint le line-up de stars de la populaire émission E4 aux côtés de Chloe Ferry et Wayne Lineker, les favoris de Geordie Shore.

Le danseur professionnel s’est installé rapidement pour tenter de gagner les affections du joueur de 22 ans de Lowestoft.

Après avoir bavardé et flirté lors de la première soirée de mixage, Kesia a dit à l’ancienne star de Love Island qu’elle cherchait juste quelqu’un avec qui elle s’entendait.

Kesia lui a dit qu’il semblait facile de parler et le couple a continué leur conversation affectueuse la deuxième nuit dans le manoir.

Après avoir fait la fête dans la pergola avec les autres, le beau couple a décidé de prendre leur verre et d’aller piquer une tête dans la piscine.

C’est là que Kesia et Curtis se sont ouverts, admettant « Je t’aime ».

Puis il sembla qu’ils pourraient entrer pour leur premier baiser avant que Curtis ne se retire, insistant qu’il faisait trop froid et qu’ils devraient entrer.

Curtis portait une robe de chambre douillette, tandis que Kesia berçait un haut de pyjama et son pantalon alors qu’ils étaient assis dans la cuisine pour discuter un peu plus.

«Je n’avais pas réalisé que c’était un rendez-vous», lui dit-il, auquel elle répondit, «ce n’était pas vraiment.

Curtis a insisté: « C’était bien d’avoir un moment de détente », avant de lui dire que leur séjour dans la piscine était « mignon ».

Il essaya alors de la réconforter en lui disant qu’elle n’était pas gênante et lui offrit un câlin.

Mais Kesia a plongé directement et a fait un câlin, car Curtis sans méfiance ne savait pas comment réagir.

Le baiser ne dura pas longtemps avant que Curtis ne se retire et que Kesia n’annonce qu’elle va se coucher.

« Les choses vont dans le bon sens pour moi et Kesia, c’est encore tôt, alors pourquoi ne pas le sceller avec un petit baiser au coucher », a-t-il déclaré dans le confessionnal.

Le danseur professionnel est ensuite retourné dans la chambre de la célébrité pour annoncer qu’il venait de s’embrasser.

Ils ont demandé s’il était « passé au niveau suivant » et Curtis s’est effondré de façon hilarante au sol sur le ver pour affirmer leurs soupçons.

« Je ne peux pas dire un mauvais mot à propos de cette fille, elle est littéralement une petite amie », a déclaré Curtis.

Même si la relation entre Curtis et Kesia semblait aller de l’avant, les téléspectateurs de Celebs Go Dating étaient trop distraits par leur session de pash.

« Curtis a l’air d’être un peu un mauvais embrasseur », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Curtis n’a pas la moindre idée. »

Tandis qu’un troisième a dit: « Curtis est tellement maladroit. »

Curtis dirige le line-up de Celebs Go Dating: The Mansion avec Chloé, l’actrice de Coronation Street Kimberly Hart-Simpson, l’ex-concurrent de Strictly Karim Zeroual, Sophie Hermann de Made In Chelsea, DJ Tom Zanetti et Wayne Lineker, frère de l’ancien footballeur et Gary, présentateur du match du jour.

L’agent de rencontre Paul Brunson a déclaré au Sun qu’il pensait que Curtis était « faux » lorsqu’il est devenu célèbre sur Love Island en 2019, où il a rencontré son ex petite amie Maura Higgins.

Il a partagé: « Je n’ai regardé qu’une seule série de Love Island et c’est celle sur laquelle il était. Et je lui ai dit cela dans l’agence, mon impression de lui était qu’il était inauthentique sur Love Island.

«Il est entré dans Celebs Go Dating et je pense qu’il vient de décoller toute cette façade.

« Il n’y a personne dans l’histoire de la célébrité … Je parle de toutes les séries que j’ai faites, qui a mieux écouté et exécuté les conseils que nous avons donnés que Curtis Pritchard. »