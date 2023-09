Les fans de Celebs Go Dating qualifient l’émission de « fausse » après une finale « ennuyeuse et scénarisée »

Les fans de CELEBS Go Dating ont accusé l’émission d’être « scénarisée » après que la finale ait vu Lottie Moss et Adam Collard se réunir à nouveau.

Le mannequin et la star de télé-réalité ont été présents et éteints tout au long de la série, mais tous deux se sont présentés seuls au gala – et ont déclaré leurs sentiments l’un pour l’autre.

Mais alors que les experts semblaient heureux, ceux qui regardaient l’émission chez eux en avaient vraiment marre après avoir vu le drame se dérouler au cours des dernières semaines.

Un téléspectateur était en colère: « Tellement scénarisé », tandis qu’un autre a déclaré: « C’est l’épisode le plus ennuyeux que Lottie et Adam aient été constants tout au long de cette série. »

Quelqu’un d’autre a tweeté : « Et c’est une autre grande série de #celebsgodating terminée… autrement connue sous le nom de « The Contrived Adam & Lottie Show ».

Tandis qu’une autre personne a ajouté : « C’est une fausse BS de showmance maintenant. Je ne l’achète pas. Sommes-nous censés croire qu’il s’agit d’une grande romance ? C’est un désastre. »

Tout au long de la série, Lottie et Adam ont eu une aventure et ont passé la nuit ensemble après le premier mixage.

Mais Adam a décidé de faire connaissance avec d’autres femmes et Lottie a disparu au milieu de la nuit alors qu’elles séjournaient dans un hôtel.

Malgré tout cela, le couple s’est retrouvé à nouveau ensemble pour le dernier épisode.

Une fois le tournage terminé, Lottie s’est confiée à sa co-vedette Chloe Burrows à propos de leur relation.

Elle a déclaré dans Chloe vs The World : « Quand j’ai vu Adam pour la première fois, je me suis dit : ‘Non, ce n’est pas mon genre.’ Ce n’est littéralement pas mon genre du tout’ et puis bam.

« C’est bizarre, nous avons juste une connexion. Même la hauteur, le tatouages cela n’aurait pas suffi, mais nous avons un lien spécial.