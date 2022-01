Les fans de Celebs Go Dating ont tous la même plainte à propos de Nikita Jasmine après l’épisode de ce soir

Les téléspectateurs de CELEBS Go Dating ont tous eu la même plainte à propos de Nikita Jasmine après le dernier épisode – et se sont tournés vers Twitter pour lui dire d’arrêter.

Nikita a été la première à entrer dans l’agence lors de l’épisode de jeudi soir et, après que les agents Anna Williamson et Paul Brunson l’aient précédemment avertie de garder ses conversations propres, il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle enfreigne les règles.

2 Il ne fallut pas longtemps avant que Nikita parle de son sujet préféré

Après que Paul ait complimenté la star de Mariés au premier regard, elle a répondu : « C’est probablement parce que je viens de me laver, de me maquiller… et de laver le vajayjay. »

L’homme de la voix off, Rob Beckett, a rapidement commenté: « Arrêtez l’horloge. 24 secondes plus tard, elle a déjà mentionné le vajayjay. »

Et Rob n’était pas la seule personne à réagir, de nombreux téléspectateurs se rendant sur Twitter pour se plaindre des références constantes de Nikita à ses parties intimes.

Un spectateur a tweeté : « #celebsgodating, arrête de parler de tes parties féminines – personne ne s’en soucie. »

Un autre a dit: « OMG Nikita tmi sur le chat du vagin. »

Anna, 40 ans, avait précédemment déclaré au Sun qu’elle devait continuer à dire à Nikita d’arrêter de flasher ses morceaux pendant le tournage.

Les plus lus à la télévision YAZ ATTAQUE Yazmin Oukhellou dans une attaque de choc alors qu’elle est « frappée au visage » la nuit de Dubaï SCHO TRISTE Phillip Schofield de ce matin fond en larmes lors d’une finale télévisée émouvante SUR LE CHEMIN DU PARC Comment la croisade anti-vaxx de Sean Ward l’a laissé sans abri VEILLE DES PRIX Les téléspectateurs de Katie Price Mucky Mansion ont tous la même plainte que les nouvelles séries diffusées

Elle a déclaré: « Nikita est comme une petite sœur coquine.

« Elle entre, elle a des habitudes et des comportements immondes.

« Le temps que j’ai dû demander à Nikita d’arrêter de me montrer son vagin, elle est très coquine lors de rendez-vous.

« J’essaie d’affiner l’impossible, ça devrait en fait être ladette à dame quand il s’agit de Nikita. »