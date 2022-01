Les fans de Celebs Go Dating ne sont pas satisfaits de Miles Nazaire et l’accusent de « mener Chloe Brockett »

Chloé a révélé qu’elle et Miles avaient envoyé des messages

« Mais Chloé est absolument furieuse. En plus d’avoir des sentiments pour Miles, elle pensait que leur histoire d’amour aurait pu être une excellente histoire – pour l’une ou l’autre de leurs émissions. »

En novembre, The Sun a révélé que Chloé avait été blessée après que Miles ait refroidi les choses entre eux.

Et un troisième a ajouté: « Ils ont littéralement envoyé des messages. Pourquoi dit-il qu’il ne la conduisait pas? »

Mais les fans n’étaient pas convaincus et ont afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions.

« J’ai l’impression que je n’ai peut-être pas vraiment dit ‘Chloé, toi et moi, ça ne peut pas vraiment arriver’. Ça n’a jamais atteint un stade où j’ai eu besoin de le dire. »

« Quand on s’est rencontrés pour la première fois, elle m’a dit ‘quel est ton genre ?’ Et j’ai dit « petite brune ». Elle a dit « eh bien, c’est moi alors ».

« Je pense qu’elle voit quelque chose de plus.

Il a déclaré: « Je pense que je suis naturellement un gars flirteur. Parfois, je ne réalise même pas que je flirte. Dans ma tête, je suis juste gentil, gentil et j’ai un rire effronté.

Lors de l’épisode de jeudi soir de l’émission de téléréalité E4, la star de Made in Chelsea, Miles, a été invitée à l’agence pour parler de son récent rendez-vous.

Les téléspectateurs de CELEBS Go Dating n’ont pas été impressionnés par Miles Nazaire après avoir nié avoir flirté avec Chloe Brockett et l’avoir menée.

