La star de Celebs Go Dating, Wayne Lineker, a laissé les fans divisés sur son flirt lors de sa première apparition dans la série ce soir.

L’entrepreneur de 58 ans et frère de Gary Lineker a vu les téléspectateurs de l’émission de rencontres « grincer des dents » face à son comportement en apprenant à connaître certains des singletons qui sont entrés dans la table de mixage.

Wayne, qui se décrit comme un «renard argenté», s’est mêlé à de nombreuses femmes lors de la soirée arrosée aux côtés de ses co-stars Tom Zanetti et Curtis Pritchard.

Et les fans qui regardaient de chez eux étaient troublés derrière leurs écrans alors qu’ils regardaient le propriétaire d’Ocean Beach Ibiza devenir séduisant.

L’un d’eux a écrit: « Ewwww Wayne est un peu grincheux. Mon G arrête ce comportement. C’est dégoûtant. #CelebsGoDating »







(Image: Instagram)



« Regarder Wayne Lineker est absolument CRINGE !! » un autre a commenté.

Un troisième écrit: « Wayne Lineker est un MF bizarre. »

«Wayne Lineker un fluage désolé», a partagé un quatrième.







(Image: E4)



Mais d’autres adoraient l’homme d’affaires, beaucoup lui envoyant des compliments.

« Je ne regarde que ce cos de Wayne linaker #CelebsGoDating », a déclaré l’un d’eux. [sic]

« Wayne vaut des millions, il gagnera toujours sur ces autres » célébrités « #CelebsGoDating », a ajouté un autre.

Et un troisième a écrit: « Wayne fait avancer le grand homme! »

Cela vient après que Wayne soit devenu viral sur Instagram après avoir énuméré les critères de sa petite amie idéale, qui les incluait aimant les hommes plus âgés – mais seulement Wayne – et n’ayant certainement pas son propre âge, car « 28 ou 29 fonctionneraient ».







(Image: Instagram)



Il a également exigé qu’ils n’aient pas de «bagages» et qu’ils soient «intelligents, extravertis et pas ennuyeux».

S’exprimant dans This Morning avant son apparition dans l’émission E4, il a déclaré à Holly Willoughby et Phillip Schofield: « Ma famille est très préoccupée par moi parce que quand je suis célibataire, j’ai tendance à m’emballer. Je veux m’installer et je ne Je ne veux pas avoir ce style de vie fou. »

Il a également révélé qu’il avait été persuadé par les entraîneurs de la série «d’élargir sa tranche d’âge» après avoir initialement demandé à une petite amie d’avoir environ 30 ans.







(Image: ITV)



Holly avait l’air moins qu’impressionnée alors qu’elle expliquait à Wayne ce qui n’allait pas avec «les femmes de son âge».

Wayne a répondu d’un air penaud qu’il «n’exclurait pas» mais que ce n’était pas vraiment son «truc».

« Chaque pot a un couvercle, » plaisanta Phil.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.