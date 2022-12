Les fans de Celebs Go Dating disent tous la même chose à propos de Liam après avoir fait l’éloge de Love Island ex Millie

Les fans de CELEBS Go Dating sont convaincus que Liam Reardon et Millie Court se remettront ensemble après avoir laissé tomber des indices sur la série.

Liam – qui s’est séparé de la beauté d’Essex Millie en juillet – a fait l’éloge de son ex depuis qu’il a rejoint l’agence.

Les fans de Celebs Go Dating pensent que Liam et Millie raviveront leur romance après le spectacle[/caption]

Le beau gosse gallois Liam fait l’éloge de son ex depuis qu’il a rejoint l’agence[/caption]

Millie, 26 ans, a récemment révélé que le garçon gallois de 23 ans avait discuté de sa nouvelle opportunité télévisée avec elle avant de s’inscrire à l’émission de rencontres E4.

Cependant, les fans ont émis l’hypothèse que les anciennes flammes raviveraient leur romance après le spectacle, suggérant que Liam ne fait que le programme E4 pour obtenir plus de travail à la télévision.

L’une d’elles a écrit : « J’ai une théorie selon laquelle ils se voient toujours/en pourparlers pour se remettre ensemble, mais l’argent pour Celebs Go Dating était trop beau pour être transmis (et d’autres opportunités télévisées se tarissent), alors elle l’aspire. ”

Un autre a posté : « Je comprends pourquoi il est dessus. Il veut être à la télévision et les producteurs aiment clairement qu’il va avoir cette association Millie et planifier des histoires autour de ça. Je suppose que le téléphone n’a pas beaucoup sonné, il était donc logique d’accepter quand ils sont venus appeler.

Un troisième a fait écho: «Comment il s’attend à retourner chez Millie une fois qu’il aura profité de sa vie de jeune célibataire pendant un moment vraiment absurde. Mais je ne peux pas mentir, cette vidéo me fait penser que Millie est peut-être d’accord avec ça aussi. Elle parle de lui d’une manière qui me fait penser qu’elle tient définitivement une bougie pour lui.

«Est-ce qu’elle lui permet juste de gagner de l’argent et de se faire connaître? Il a donc quelque chose à faire ? Nous savons tous que ces dates sont des blagues. On a l’impression qu’elle est dans le coup et que cela fait partie intégrante de leur nouvelle vie. Idk », a commenté un autre.

Quelqu’un d’autre a dit : « Je ressens la même chose que toi, mais je parie qu’ils se remettront ensemble le long de la route. J’ai juste le sentiment qu’ils se séparent soudainement et qu’il passe au CGD peu de temps après… Maintenant, elle diffuse ça. Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est un peu un coup de pub.

Un autre fan sceptique a écrit : « Je commence à penser que la rupture est fausse. Ils ont probablement accepté de se séparer un peu pour que Liam puisse obtenir cet argent.

Cette personne a ajouté : « C’est une question d’argent. Je dois presser jusqu’à la dernière goutte tout en restant “légèrement pertinent”.

La semaine dernière, Millie a expliqué qu’elle lui avait donné sa bénédiction mais a admis que ce n’était pas facile et qu’elle ne se connecterait pas.

Un fan a demandé à Millie ce qu’elle pensait de la participation de Liam à Celebs Go Dating et si elle le regardait.

Dans une réponse honnête, Millie a répondu : « C’est à la télévision depuis lundi ; Je ne l’ai pas vraiment regardé depuis qu’il a commencé.

«Je ne sais pas si Liam est encore dessus car il est venu plus tard, et tout le monde parle de savoir si je lui ai donné la permission.

“Ouais, Liam m’a parlé, il m’a en quelque sorte demandé ma permission.

“Il voulait juste m’en parler et voir ce que je ressentais à ce sujet et je pense qu’il aurait été assez respectueux si j’avais dit que je ne voulais vraiment pas que tu continues, il ne le ferait probablement pas.

“Mais je ne voulais pas non plus le retenir parce que nous n’étions pas ensemble.”

Elle a poursuivi : “Évidemment, ce n’est pas très agréable de voir quelqu’un avec qui je suis en couple depuis un an.

Plus tôt ce mois-ci, Liam a salué Millie comme une “petite amie incroyable” et a déclaré qu’il était toujours très en contact avec l’influenceur.

Il a dit en exclusivité au Sun : « Je ne sais pas, vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur.

«Tout ce que je sais, c’est une personne adorable; elle fait une super petite amie, mais notre timing n’était pas bon pour nous.

“Alors, qui sait ce qui va se passer dans le futur.”

Les fans pensent que Liam ne fait le spectacle que pour obtenir plus de travail à la télévision[/caption]