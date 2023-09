Les fans de Celebrity SAS se délectent d’un défi de boxe brutal alors que Matt Hancock, en larmes, est battu par Jermaine Pennant

Les fans de CELEBRITY SAS ont apprécié le premier épisode de la nouvelle série, se délectant du défi de boxe brutal entre Jermaine Pennant et Matt Hancock, qui avait les larmes aux yeux.

Certains téléspectateurs sont même allés jusqu’à dire qu’ils « souhaitaient » être l’ancien footballeur alors qu’il a infligé une raclée spectaculaire à l’ancien secrétaire à la Santé dans l’épisode de ce soir.

Pennsylvanie

Les fans de Celebrity SAS se sont délectés du défi de boxe brutal entre Matt Hancock et Jermaine Pennant ce soir[/caption] Canal 4

L’ancien footballeur a dominé la lutte contre l’ancien homme politique[/caption] Pennsylvanie

Il ne fallut pas longtemps avant qu’il amène Matt au sol, qui avait l’air « en larmes ».[/caption]

Une nouvelle saison de Celebrity SAS : Who Dares Wins a débuté ce soir, avec l’émission de Channel 4 accueillant 16 nouveaux candidats, dont l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, l’actrice Kirsty-Leigh Porter, l’ancien footballeur Jermaine Pennant, la légende du rugby Gareth Thomas et la présentatrice de télévision Danielle. Lloyd, la comédienne Zoe Lyons et la pop star Michelle Heaton.

Matt, 44 ans, est arrivé dans la série avec un fort sentiment de confiance que l’équipe de réalisation (DS) a initialement jugé prometteur.

Mais comme DS l’a promis, la série pousse les concurrents dans leurs retranchements, d’une manière qui constitue « leur pire cauchemar ».

Matt a été poussé aux larmes lors du premier épisode de la série alors qu’il faisait équipe pour un défi de boxe avec Jermaine, 40 ans.

Il n’a pas fallu longtemps avant que Jermaine amène son adversaire au sol, et certains fans se délectaient du combat tandis que la DS le qualifiait de « putain d’échec ».

« Voir Matt Hancock se faire frapper par la célébrité SAS qui ose gagner est une chose de joie », a déclaré un fan de SAS sur les réseaux sociaux.

« Celebrity SAS… quelle satisfaction de voir Matt Hancock ramené sur terre ! » en a ajouté un autre.

Tandis qu’un troisième a commenté : « Regarder Hancock se faire matraquer est une excellente télévision. »

« 5 millions de personnes souhaiteraient simplement être Jermaine Pennant !!!!! » en a ajouté un quatrième.

Un autre téléspectateur a pensé que Matt avait les larmes aux yeux après avoir été battu, mais a suggéré que c’était juste pour le spectacle.

«Oh Jésus-Christ, c’est parti. Pleurez pour les caméras Matt Hancock. Faites couler ces larmes de relations publiques », a publié le message.

L’échec de Matt dans le défi de boxe est survenu après un « échec catastrophique » lors de l’exercice Trainasium quelques minutes seulement après le début de l’épisode.

L’un des DS de l’émission l’a qualifié de « véritable bouffon » pour sa descente de l’exercice aérien à la manière du Cirque du Soleil.

Par la suite, la détermination de l’ancien politicien a faibli et il a admis qu’il s’était laissé tomber.

Il a admis que les choses se sont déroulées aussi bien qu’il l’espérait.

« Je me suis laissé tomber à plusieurs reprises », a-t-il déclaré. «Je me suis vraiment moqué de moi-même.»

L’épisode a également poussé certaines des autres recrues dans leurs retranchements, la pop star Michelle Heaton fondant en larmes presque immédiatement.

«J’aime avoir peur. Je sais juste que je vais adorer ça », avait-elle déclaré lors des entretiens confessionnels quelques minutes plus tôt.

Mais après avoir ri à contrecœur, le DS lui a lu l’acte anti-émeute et Michelle s’est retrouvée en larmes, inquiète de les avoir déjà incités à la détester.

Celebrity SAS continue sur Channel 4 dimanche à 21 heures.