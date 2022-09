Les fans de Celebrity SAS fulminent alors qu’ils se plaignent Maisie Smith et Ashley Cain n’ont AUCUN temps d’antenne

Les fans de CELEBRITY SAS ont été fulminés ce soir par le manque de temps d’antenne pour certains de leurs favoris.

Les téléspectateurs ont estimé que Maisie Smith et Ashley Cain n’avaient tout simplement pas eu assez de couverture, tandis que d’autres – comme Ferne McCann – ont été largement présentées.

S’adressant à Twitter pour se plaindre de la situation, une personne a écrit: “J’ai l’impression que nous n’avons rien vu de @maisie_smith_ou @MrAshleyCain dans ce #SASWhoDaresWins.”

Une autre personne a demandé : « Maisie a-t-elle dit un seul mot ? Elle a été à peine présentée. Continuez comme un soldat #saswhodareswins.

Alors que quelqu’un d’autre a écrit: «Est-ce le spectacle de Ferne McCann? Et Callum, Jade, Ashley, Maisie ? Nous les avons à peine vus ! #SASWhoDaresWins.

Un autre a ajouté : « J’ai très peu vu Maisie, AJ ou Ashley dans toute cette série. #SASWhoDaresWins.

Et un autre téléspectateur a fait rage: “#SASWhoDaresWins s’ils ne commencent pas à montrer plus du reste des candidats, je vais en fait fulminer comme où sont-ils, je veux tous les voir, donnez @maisie_smith_@MrAshleyCain et le reste d’entre eux un peu de temps d’écran.

L’épisode de ce soir a vu Ferne McCann et Shannon Courtenay combattre leurs démons.

Ferne a fondu en larmes en parlant de sa vie amoureuse difficile, tandis que Shannon a tout révélé sur son adolescence troublée et son parcours pour devenir championne du monde.

Curtis Pritchard et Dwain Chambers sont renvoyés chez eux alors qu’ils luttaient contre les défis.

