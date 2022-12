Les fans de Celebrity MasterChef repèrent un autre coup de nourriture effronté – l’avez-vous remarqué?

CELEBRITY Les fans de MasterChef Christmas Cook Off sont restés hystériques ce soir alors qu’ils ont repéré un coup de nourriture grossier.

Au cours de la dernière série de Professionnels, les téléspectateurs étaient convaincus qu’un joker de l’émission était délibérément effronté – et il semble qu’ils recommencent.

Bbc

La légende des Happy Mondays Bez, l’athlète Iwan Thomas, la popstar Josh Cuthbert et la superstar de l’opéra Lesley Garrett se sont affrontés[/caption]

Lors de l’épisode festif de ce soir, ceux qui regardent à la maison ont remarqué des limes placées de manière intéressante et un agitateur.

Dans les séries passées, des citrons, des courgettes, des œufs, un bâton de rhubarbe et une bouteille de jus ont été repérés dans des poses phalliques.

Et la «conspiration c ** k and balls» est maintenant devenue virale sur TikTok avec plus de quatre millions de vues de la viande alternative et de deux clips de légumes.

Les conspirateurs estiment que l’équipe de l’émission de la BBC met délibérément en place les arrangements.

L’un d’eux a dit : « J’ai vu deux [videos] et honnêtement, c’est plus que suffisant pour que j’y croie.

Un autre a déclaré qu’il pourrait s’agir de la “théorie du complot la plus importante de notre époque”.

Un troisième a commenté: “Quelqu’un dans la scénographie a probablement fait cela.”

L’épisode de ce soir a vu la légende de Happy Mondays Bez, l’athlète Iwan Thomas, la popstar Josh Cuthbert et la superstar de l’opéra Lesley Garrett s’affronter.

Iwan a fini par remporter le fouet doré – 14 ans après sa première apparition dans la série.