Les fans de Celebrity MasterChef « déconcertés » par la décision bizarre des juges après que Jamelia ait servi un plat

CELEBRITY Les fans de MasterChef ont été laissés perplexes après que Jamelia ait fait une demande étrange lors des quarts de finale.

Le chanteur de 42 ans avait cuisiné le jury invité « bouillon de crevettes de Louisiane », avec des crevettes, des pétoncles, du crabe, du maïs et des pommes de terre.

Jamelia a laissé les fans perplexes après avoir servi son assiette de quart de finale[/caption] Bbc

Elle a dit aux stars de mettre des gants pour qu’elles puissent manger son repas avec leurs mains[/caption]

Elle a surmonté son plat principal avec du « beurre épicé cajan » avant de le livrer à Andi Peters, Vicky Pattison et Rylan Clark pour qu’ils l’essaient.

Mais alors qu’elle tendait les plaques, Jamelia montra les trois paires de gants chirurgicaux bleus posés sur la table du panel.

Elle a dit aux stars invitées : « La raison pour laquelle vous avez vos petits gants à côté de vous, c’est parce que traditionnellement ils les mangent avec leurs mains. »

Rylan a ensuite tapé un gant en latex sur l’une de ses mains alors que Jamelia a ajouté: « J’espère juste que vous appréciez les saveurs. »

Jamelia a quitté la pièce, laissant le trio s’installer.

Mais avant de commencer le sien, Rylan s’est tourné vers Vicky et lui a dit de manière suggestive: « Je les ai déjà portés auparavant. »

Il a ensuite précisé : « Ce n’est rien d’excitant, c’est juste quand je colore ma barbe ! »

Les fans de Celebrity MasterChef ont été déconcertés par les scènes et certains se sont tournés vers X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour en discuter.

L’un d’eux a écrit: « Poulet frit du Kentucky avec des gants en latex pour moi, suivant temps. »

Un autre a ajouté: « Qui porte des gants en caoutchouc pour manger son dîner avec ses mains? »

Un troisième a posté un emoji « vomissant » pour commenter la boutade de Rylan, en disant : « Rylan a l’habitude de porter ces gants !

Bien qu’ils aient dû porter des gants chirurgicaux bleus pour profiter de leur repas, le plat de Jamelia a sérieusement impressionné les juges invités.

Vicky, qui était une Célébrité Finaliste MasterChef en 2019, a déclaré: «Je pense qu’elle a déjà fait cela un million de fois.

« Il y a quelque chose dans les saveurs, comme à quel point elle les a parfaites et à quel point elles se complètent. »

Andi, finaliste de 2008, a ajouté : « Tout dans cette ébullition est parfaitement cuit.

« La pomme de terre est douce, l’épi de maïs est doux, les crevettes sont juste parfaitement cuites. Je pense que c’est un plat vraiment délicieux.

Rylan était tout aussi impressionné.

La star, qui a atteint la finale en 2015, a déclaré: « Eh bien, la fille peut chanter et la fille peut cuisiner. »

Jamelia a également reçu les éloges des juges de MasterChef, John Torrode et Gregg Wallace, à la fois pour son « ébullition de crevettes de Louisiane » et son dessert – un gâteau aux cerises et au chocolat avec de la crème de cerises et du sirop de liqueur de cerises.

En conséquence, la pop star des années 2000 s’est qualifiée pour les demi-finales.

Elle sera en compétition avec la star de Go Compare Wynne Evans, après que DJ Leon ‘Locksmith’ Rolle a été renvoyé chez lui.

La paire affrontera également Marcus Brigstocke, Mica Ven, Max George et Shazia Mirza pour une place en finale.

Andi Peters est resté coincé dans le plat de Jamelia[/caption] Bbc

L’ébullition de crevettes de Louisiane de Jamelia a été un succès auprès de tous les juges[/caption] Bbc

Le chanteur était en quart de finale avec DJ Locksmith et Wynne Evans[/caption] Bbc

Jamelia et Wynne ont atteint la demi-finale[/caption]