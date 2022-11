Les fans de Celebrity Lingo disent tous la même chose alors que la légende de Corrie, Sally Dynevor, apparaît dans le jeu télévisé

Les téléspectateurs de CELEBRITY Lingo se sont tous posé la même question après que la légende de Coronation Street, Sally Dynevor, soit apparue dans le jeu télévisé.

L’actrice – qui joue Sally Metcalfe dans l’émission ITV – a été rejointe par la co-vedette Jennie McAlpine alors qu’ils se sont affrontés avec Josie Gibson de This Morning et Zoe Williams et les coéquipiers de Steps Ian ‘H’ Watkins et Claire Richards.

Les téléspectateurs ont remarqué que la légende de Corrie, Sally, avait pris du recul[/caption]

Apparaissant dans l’émission de samedi avec l’animateur RuPaul, la star du feuilleton Jennie a pris un bon départ.

Mais les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que sa coéquipière Sally avait soudainement “disparu”.

Un certain nombre de téléspectateurs ont eu des points de suture après que Sally se soit assise à l’arrière, laissant sa co-star répondre à la majorité des questions liées aux mots.

Un téléspectateur a plaisanté: “Je sais que Sally ne contribue pas du tout pour le moment, mais je pense que Jennie devrait lui donner un peu du podium.”

Un autre a posté: “#celebritylingo agréable de voir que Jennie joue seule.”

Un troisième a partagé de manière hilarante: «Où est-ce que Sally a disparu. #celebritylingo”

Heureusement, Sally et Jennie en ont fait assez pour les amener aux deux derniers, après que Ian et Claire aient été éliminés au premier tour.

Mais ils ont été battus par Josie et Zoe et sont rentrés chez eux avec 1 000 £ pour l’association caritative CALM.





Le duo This Morning est allé jusqu’au bout et a réussi à obtenir 5 700 £ à l’avant-dernière manche.

Lors du dernier match, la paire a été rapidement tirée au sort en répondant correctement au Lingo et en doublant son jackpot à 11 400 £.

Le médecin de la télévision Zoe a déclaré à propos du gain d’argent: “C’est très émouvant car l’organisme de bienfaisance a à peu près survécu à la pandémie en tant que petit organisme de bienfaisance, nous allons changer des vies avec cet argent.”

Josie Gibson et Zoe Williams ont remporté le jackpot pour l’association caritative qu’ils ont choisie[/caption]