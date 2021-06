Les fans de Celebrity Gogglebox sont hystériques alors que Martin Kemp fait une chute et couvre son fils Roman de pop-corn lors du tournage d’une erreur

Les fans de CELEBRITY Gogglebox sont restés hystériques alors que Martin Kemp a fait une chute et a couvert son fils Roman de pop-corn lors d’une erreur de tournage.

La star de 59 ans a subi la chute épique dans l’épisode de ce soir de l’émission Channel 4, et les téléspectateurs n’en ont pas eu assez.

4 Martin a fait une chute dans la Celebrity Gogglebox de ce soir

En un instant, l’ancien acteur d’EastEnders se dirige vers le canapé avec un bol de pop-corn.

Un gros mot est bipé alors qu’il jappe tout en perdant pied, trébuchant apparemment sur le pouf.

Martin laisse tomber le bol sur les genoux de Roman, 28 ans, tandis que le DJ de la radio regarde le désordre avec incrédulité en riant.

Pendant ce temps, Martin met sa tête dans ses mains alors qu’il éclate de rire – remontant du canapé à reculons pour retrouver son calme.

4 Son Roman a été laissé couvert de pop-corn

4 La star a ri en mettant sa tête dans ses mains

S’adressant à Twitter, un fan chatouillé a réagi : « La meilleure chose que j’ai vue toute la semaine, Martin Kemp trébuchant avec son bol de pop-corn.

« Alors, si drôle – désolé Martin, surtout quand tu as juré. J’ai adoré. »

Un autre a ri : « Pleurer sur Martin atterrissant sur @romankemp et lui jeter du pop-corn dessus ! »

Un troisième a plaisanté: « Martin Kemp volant dans les airs puis face contre terre avec du pop-corn volant partout, c’est une énergie chaotique que j’aime ».

4 Les téléspectateurs adorent le duo père-fils de l’émission Channel 4 Crédit : Getty

Un autre a écrit: « Oh mon dieu, je ne peux pas m’empêcher de regarder @realmartinkemp tomber ».

Martin et Roman sont revenus à Celebrity Gogglebox pour la nouvelle série ce soir, avec d’autres visages familiers dont Denise Van Outen et son partenaire Eddie, et les meilleurs amis Babatunde Aleshe et Mo Gilligan.

Pendant ce temps, Mel C et Clara Amfo font partie des célébrités à rejoindre le line-up – chacune apparaissant aux côtés de leurs frères.