Les fans de Celebrity Gogglebox rendent hommage au fils de Chris Eubank, Sebastian, après une mort tragique

Les fans de CELEBRITY Gogglebox ont rendu hommage à Chris Eubank après la mort tragique de son fils.

Le fils de l’ancien champion de boxe Sebastian, 29 ans, s’est noyé à Dubaï quelques semaines seulement avant de devenir papa pour la première fois.

« Tellement triste d’apprendre le décès du fils de Chris Eubank à Dubaï ! RIP Sebastian », a déclaré un téléspectateur.

Un autre a ajouté : « Affaire horrible. Je viens de regarder Chris Eubank sur #Gogglebox filmé la semaine dernière alors qu’il n’avait manifestement aucune idée que cela allait se produire. La vie est si fragile et peut changer en un instant.

Quelqu’un d’autre a déclaré: « Je le ressens vraiment pour Chris Eubank et la terrible nouvelle d’aujourd’hui concernant la noyade de son fils juste avant son 30e anniversaire.

«Regarder Chris sur Celebrity Gogglebox en ce moment et le voir si heureux de ne pas savoir les nouvelles dévastatrices qui arrivent. Triste. »

Chris avec ses fils Sebastian et Chris Eubank Jnr[/caption]

Instagram/chriseubankjr

Sebastian Eubank s’est noyé des semaines après être devenu papa[/caption]

L’homme de 54 ans et sa famille sont restés « dévastés » après la nouvelle choc de la mort de son fils quelques jours avant son 30e anniversaire.

Le père d’un enfant – le troisième aîné des cinq enfants d’Eubank – a été retrouvé mort sur une plage des Émirats arabes unis où il vivait avec Salma et son fils Raheem.

Dans un hommage sincère, son père a salué son fils « bien-aimé » comme un « penseur profond » qui était « aimé et respecté par tous ceux qui le connaissaient ».

« Je n’ai jamais imaginé que j’écrirais ces mots ou que je ressentirais le sentiment que j’ai maintenant de la perte de mon fils », a-t-il déclaré.

« Ma famille et moi sommes dévastés d’apprendre le décès de Sebastian quelques jours avant ce qui aurait été son 30e anniversaire.

« Il laisse sa femme Salma, son fils Raheem né il y a tout juste un mois, sa mère Karron Meadows, ses frères Nathanael, Chris, Jr, Joseph, une sœur Emily et d’innombrables parents et amis.

« Sebastian a grandi à Hove en Angleterre, mais ces dernières années, il a fait sa vie à Dubaï où il avait un large cercle d’amis et était un leader dans l’adoption d’un mode de vie sain et de thérapies alternatives. »

Chris Eubank Sr a détenu les titres WBO des poids moyens et super-moyens entre 1990 et 1995.

Eubank Sr a déclaré que son fils travaillait comme entraîneur personnel et boxeur professionnel à Dubaï après s’y être installé.

« Sebastian était aussi un penseur profond qui aimait défier la sagesse acceptée », a-t-il ajouté.





«Il était aimé et respecté de tous ceux qui le connaissaient et restera à jamais dans les pensées de ses amis et de sa famille.

« En tant que famille, nous demandons maintenant gentiment de disposer d’espace et d’intimité pour célébrer sa vie et se souvenir du fils, du frère, du mari, de l’ami. »

Des amis lui ont également rendu hommage en tant que « vrai gentleman » alors que la nouvelle de la tragédie était partagée.