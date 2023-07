Les fans de Casa Amor sont convaincus d’avoir trouvé la «vraie raison» de Kady pour le single de la villa Love Island

Les fans de LOVE Island sont convaincus d’avoir découvert la « vraie raison » pour laquelle Kady McDermott est revenue seule à la villa.

Kady et Zachariah Noble avaient appris à se connaître après qu’elle l’ait volé à Molly Marsh, ce qui a entraîné le rejet de cette dernière de l’île.

Zach a décidé de se mettre en couple avec Molly après son retour choc à la villa

La beauté brune s’est ensuite dirigée vers Casa Amor mais n’a pas réussi à trouver un lien romantique avec l’un des garçons.

Hier soir, Kady est retournée seule à la villa principale, laissant ses compatriotes insulaires bouche bée.

De nombreux fans se sont précipités sur Twitter avec leurs propres théories sur les raisons pour lesquelles Kady était réticente à connaître les garçons de Casa et pourquoi elle est revenue en solo.

Un téléspectateur a écrit: « Kady a définitivement un petit ami à l’extérieur. »

Un autre a posté : « Kady a un petit ami de toute façon, tout est faux », tandis qu’un troisième a fait écho : « Kady est hilarant de revenir célibataire. Son petit ami doit vraiment lui manquer.

Quelqu’un d’autre a accepté et a dit : « Kady est revenu célibataire ? Elle ne bat pas le petit ami sur les allégations extérieures. Elle et Zach n’étaient pas si sérieux pour ne même pas essayer quelqu’un d’autre.

Cette personne a plaisanté: « Kady est restée fidèle …… à son petit ami à la maison », avec une série d’émojis rieurs.

Et un autre a ajouté: « Comme si Kady s’en souciait quand nous savons tous qu’elle a un petit ami à la maison haha. »

Cela vient après que The Sun a révélé que Kady sortait avec Liam Greer depuis plus d’un an.

La bombe brune, 27 ans, est revenue de manière sensationnelle à l’émission de rencontres à succès la semaine dernière après avoir trouvé la gloire dans la série 2016.

Mais les fans se sont rapidement méfiés de sa réticence à trouver l’amour même si elle a été couplée dans la série avec le beau Zachariah Noble, 25 ans.

Le Sun on Sunday peut désormais révéler l’identité de l’homme avec qui elle sort depuis plus d’un an.

En février 2022, Kady et Liam, 30 ans, ont profité d’une escapade romantique pour la Saint-Valentin à l’hôtel 5 étoiles Bvlgari de Londres.

Le couple s’est envolé pour une pause somptueuse aux Maldives le mois suivant – mars 2022 – puis ils ont été photographiés ensemble en vacances à Ibiza en septembre de la même année.

Des voisins ont déclaré l’avoir souvent vu ces dernières semaines avec Kady aller ensemble au gymnase et au supermarché ou promener son chien Koby.

Il a été vu aller et venir de sa maison en peluche Herts la semaine avant l’arrivée de Kady dans la villa Love Island le 22 juin.

Lorsque The Sun on Sunday a approché Liam la semaine dernière et lui a posé des questions sur Kady, il a dit: « Je n’ai rien à dire à ce sujet. »

Une source a déclaré: «Kady est restée discrète sur son homme mystérieux Liam après des relations et des séparations de haut niveau.

«Elle aurait dû être au courant de l’enquête policière car les détectives sont allés le chercher chez elle.

« Cela pourrait être la raison pour laquelle leur relation a été entourée de secret – mais cela ne les a pas empêchés de se renforcer. »