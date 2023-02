Les fans de Call The Midwife stupéfaits alors qu’Helen George montre une transformation capillaire spectaculaire

APPEL Les fans de la sage-femme ont été stupéfaits après qu’Helen George ait montré une transformation capillaire spectaculaire.

Helen, 38 ans, joue Trixie Franklin dans le drame à succès de la BBC et est connue pour ses cheveux blonds élégants.

Bbc

Les fans de Call The Midwife ont été stupéfaits après qu'Helen George ait montré une transformation capillaire spectaculaire

Helen joue Trixie Franklin et arbore des cheveux blonds

Cependant, pendant une pause du tournage de Call the Midwife, Helen a décidé de changer de look.

S’adressant à Instagram mercredi, Helen a posté une photo glamour avant de se rendre à la Radio Times Covers Party.

Helen portait une mini-robe noire avec un décolleté bordé de plumes sur l’épaule.

Mais ses fans étaient plus distraits par ses mèches brunes foncées, coiffées en vagues lâches autour de ses épaules.

L’un d’eux a écrit : « Absolument magnifique ! J’adore ton nouveau look… tu es superbe x.

Un autre a ajouté: «Veuillez garder la couleur de la série 13 sur appel de la sage-femme. Nouveau trixie pour 1970.”

Un troisième a partagé: “Absolument magnifique, j’adore.”

Pendant ce temps, un quatrième a commenté: “La brune fait vraiment ressortir ces yeux.”

Parmi les commentaires, Helen a écrit: “J’avais juste besoin d’un changement, bébés xx.”

Pendant ce temps, Helen a parlé à Radio Times lors de la fête et a discuté de l’avenir de Call the Midwife.

Alors que le spectacle a déjà été commandé pour une treizième série, le casting ne sait pas grand-chose au-delà.

Helen a dit: « Nous ne savons rien, ouais. Nous attendrons et verrons, mais nous avons encore une saison, ce qui est incroyable.

La co-star Megan Cusack a ajouté: “Nous n’en avons entendu aucun, mais nous ne savons jamais rien.”



Helen a montré ses nouvelles mèches brunes sur Instagram cette semaine

Call the Midwife est diffusé le dimanche sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.