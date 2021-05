APPEL Le personnage de la sage-femme Trixie a été acclamé par les téléspectateurs à la suite d’un discours puissant réclamant le droit à l’avortement.

Le drame d’époque, qui se déroule actuellement en 1966, a vu l’infirmière (jouée par Helen George) se lever pour l’appel à la légalisation de l’avortement dans une émission de radio contre deux hommes qui se sont opposés au projet de loi.

BBC

Le discours puissant de Trixie a été salué par les téléspectateurs[/caption]

Après avoir vu une femme maltraitée avec plusieurs enfants souffrir des séquelles d’un avortement dans la rue, Trixie était déterminée à se lever et à appeler à la légalisation pour éviter que cela ne se reproduise.

Publiant une lettre ouverte dans le Guardian, elle a reçu des réactions négatives de la part des autres religieuses, mais a persévéré et est même apparue à la radio pour en discuter davantage.

Cependant, elle a rencontré deux hommes difficiles, l’animateur de radio et un avocat expliquant pourquoi ils «ne pensaient pas que c’était nécessaire».

En claquant, Trixie a trouvé sa voix, et dans un discours puissant a souligné l’importance de l’accès au traitement.

BBC

Les hommes hésitaient à laisser l’infirmière parler du sujet[/caption]

BBC

Le personnage d’Helen George, Trixie, en avait assez d’être parlé[/caption]

«Aucun médecin ne soumettrait un patient à une procédure médicale comportant des risques à moins qu’il ne le juge nécessaire. Aucun médecin ne considérerait la résiliation comme étant très souvent le dernier recours.

«Ces changements sont proposés pour permettre aux médecins d’utiliser leur discrétion professionnelle lorsqu’ils sont confrontés à des femmes en détresse et pour les empêcher d’être critiquées comme des criminelles.

«La plupart des bébés sont aimés et désirés, mais il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations qui nuisent à leur santé et à leur santé mentale, elles ne peuvent tout simplement pas faire face, elles vivent dans des conditions sociales épouvantables sans espoir et sans argent. Comment cela peut-il être bénéfique pour n’importe quel enfant? »

BBC

Les docteurs de Poplar écoutaient avec fierté[/caption]

Lorsqu’elle a été confrontée à la question de savoir pourquoi les femmes ne devraient pas «changer leurs conditions», Trixie n’en avait rien, et a poursuivi: «Pourquoi ne pouvons-nous pas faire les deux?

«Je ne suis pas ici pour parler au nom de toutes les sages-femmes juste pour moi et tout ce que je sais, c’est ce que j’ai vu des femmes saigner à mort dans des pièces sales dans les ruelles, des femmes désespérées pour éviter la stigmatisation d’un bébé imprévu – et il y a toujours stigmate.

«Je sais que c’est une question de conscience et ma conscience me dit que ce projet de loi devrait être adopté.

Les téléspectateurs ont célébré le discours puissant et l’émission pour avoir décidé de la diffuser.

L’interview radio de trixie me fait pleurer. #Appelez la sage-femme – laura gabell (@lauragabell) 23 mai 2021

Trixie défend les femmes du monde entier. Juste magnifique. Plus d’être réduit au silence et jugé. Votre corps, votre choix. #Appelez la sage-femme pic.twitter.com/MYbi6m3tnn – Sophie (@journo_sophie) 23 mai 2021

trixie les a détruits comme elle se doit !!!!!!! #Appelez la sage-femme – billie manquant billy heures (@cvptainflint) 23 mai 2021

C’était un discours «mettez ça dans votre pipe et fumez-le» de Trixie. #Appelez la sage-femme – Erasmo Recchioni (@ Erasmo2058) 23 mai 2021

Tous ces hommes qui parlent de Trixie déchaînent maintenant sa juste fureur #Appelez la sage-femme pic.twitter.com/fF1GUdEGyW – Kate Bevan (@katebevan) 23 mai 2021

Dans la chronologie de la série, les infirmières sont à un point où la loi sur l’avortement est devenue un sujet de discussion national.

En 1966, il était illégal d’avoir ou d’orchestrer un avortement, avec une vie potentielle en prison s’il était attrapé. Il était également très mal vu dans la société d’avoir un bébé hors mariage ou trop jeune.





La loi sur l’avortement a finalement été adoptée en octobre 1967 et est entrée en vigueur six mois plus tard.

Au moment de l’adoption du projet de loi, l’avortement était légal dans un large éventail de cas à travers la Grande-Bretagne, à l’exception de l’Irlande du Nord.

Call The Midwife est diffusé dimanche à 21h sur Channel 4.