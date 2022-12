Les fans de Call The Midwife fondent en larmes alors qu’une nonne subit un horrible accident et qu’un autre résident reçoit une proposition surprise

APPEL Les fans de la sage-femme ont fondu en larmes lors du spécial de Noël après qu’une religieuse ait subi un horrible accident et qu’un autre résident ait reçu une proposition surprise.

L’épisode festif de cette année s’est déroulé en 1967 et a vu Trixie revenir de Portofino, au grand plaisir de Matthew.

Les fans de Call The Midwife ont été laissés en larmes à cause du spécial de Noël

L'épisode de cette année s'est déroulé en 1967

Pendant ce temps, les habitants de Poplar se remettaient encore de l’accident de train, Fred décidant d’apporter la joie de Noël bien nécessaire via un spectacle de talents de style Opportunity Knocks.

Alors que lui et les résidents faisaient des préparatifs, les sages-femmes ont été appelées à l’action à plusieurs reprises.

L’infirmière Crane et Mlle Higgins sont venues à la rescousse d’une mère célibataire fraîchement sortie de prison qui a accouché tôt dans la neige après avoir été expulsée de sa chambre.

Pendant ce temps, le Dr Turner et sa femme Shelagh ont essayé d’aider une patiente de longue date, Rhoda, qui était naturellement nerveuse à propos de sa grossesse après la naissance de son dernier bébé avec des membres affectés par la thalidomide.

Alors que les bébés des deux femmes sont nés sains et saufs, Sœur Frances a eu plus de difficultés alors qu’elle courait pour aider une femme en travail au-dessus d’une usine sale.

Elle a accouché du bébé en toute sécurité, mais s’est vite rendu compte que le placenta était coincé et s’est précipitée pour appeler des renforts.

Mais sur le chemin du retour vers la nouvelle maman, son vélo a glissé dans la neige et elle s’est écrasée au sol, se blessant gravement au bras.

Sœur Frances a pu passer à travers avec l’aide de l’infirmière Robinson et retirer le placenta, avant d’être elle-même emmenée à l’hôpital pour une intervention chirurgicale.

On lui a dit plus tard qu’elle avait subi une double fracture et qu’elle était renvoyée pour récupérer correctement, avant de dire un triste adieu à ses amis.

Les fans de Call the Midwife étaient tristes de la voir partir, mais leur moral a été remonté dans les derniers instants lorsque Matthew a finalement eu la chance de proposer à Trixie.

Il avait essayé de le faire le jour de Noël mais avait été interrompu au dernier moment, mais le soir du Nouvel An, il avait finalement eu son moment alors qu’ils surplombaient la rivière.

En sortant une superbe bague en diamant, Matthew a demandé à Trixie de passer le reste de sa vie avec lui en tant qu’épouse, et l’infirmière choquée a finalement pu dire oui.

Le couple est ensuite retourné à Poplar pour rejoindre ses amis alors qu’ils chantaient Auld Lang Syne dans la rue.

Comme chaque année, les fans de Call The Midwife étaient émus au Christmas Special, avec un écrit sur Twitter :

Un autre a ajouté: “C’était un spécial de Noël émouvant juste ici avec ma boîte de mouchoirs.”

Un troisième a tweeté: “Wow, c’était beaucoup. Quelqu’un d’autre en larmes ?

Trixie était de retour de Portofino

Appelez la sage-femme est disponible sur BBC iPlayer.