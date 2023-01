Les fans de Call the Midwife craignent que le personnage populaire ne parte au milieu d’un scénario déchirant

Les fans de CALL The Midwife craignent qu’un personnage populaire ne soit sur le point de quitter la série alors que la série lance sa toute nouvelle série avec un scénario déchirant.

Le drame de longue date de BBC One est revenu pour la nouvelle année avec le gang tous réunis alors qu’ils étaient rejoints par une nouvelle recrue, Sister Veronica, qui a fait une première impression douteuse sur les dames.

Bbc

Les fans craignent qu’un personnage ne soit sur le point de sortir[/caption]

Alors que la toute nouvelle série démarre, Nurse Robinson, jouée par Leonie Elliott, manque la Jamaïque alors qu’elle reçoit des photos du mariage de sa sœur qu’elle n’a pas vu depuis des années.

Elle raconte à son mari Cyrill à quel point cela la rend triste de penser à sa vie en Jamaïque et à quel point elle est bouleversée de n’avoir jamais rencontré le mari de sa sœur et à quel point sa famille n’a jamais rencontré Cyrill.

Malgré ses émotions et son vacillement, Lucille tente de se reprendre après une journée de congé et de reprendre son travail d’infirmière à portée de main et après quelques encouragements de son mari et de ses collègues infirmières.

Cependant, une annonce à la radio envoie des ondes de choc à travers Londres lorsque les personnages entendent tous le discours troublant de Rivers of Blood du politicien Enoch Powell, qui critiquait fortement l’immigration en provenance des pays du Commonwealth et le projet de loi sur les relations raciales.

Lucille et Cyrill sont tous deux choqués par l’annonce alors que l’hostilité commence à se développer autour de la Grande-Bretagne et parmi leurs voisins.

Une patiente enceinte, Greta Pickard, voit son mari commencer une manifestation contre l’immigration alors qu’il insiste sur le fait que les immigrants prennent les «emplois de dockers» alors qu’ils créent des pancartes et des banderoles dénonçant l’immigration.

Lucille fait face à un chagrin supplémentaire lorsqu’elle propose d’aider à accoucher du bébé de Greta, ignorant les activités de son mari, car elle l’a «toujours aimée» et veut aider.

Cependant, comme Great doit accoucher dans un service plutôt que dans la salle d’accouchement, car Mme Patel en a davantage besoin, elle commence à s’énerver et suggère que Mme Patel a “fait irruption dans la file d’attente” même si “elle n’appartient pas ici”.

Lucille tente de garder son calme autour de Greta alors qu’elle se prépare à accoucher.

Great dit à Lucille : “Enoch Powell avait raison !”

Elle a poursuivi: «La complication, ce sont les immigrants, qui viennent ici en prenant toutes les choses pour lesquelles d’autres personnes ont payé et en prenant tous les emplois.

“Les Britanniques sont nés ici, nous devrions venir en premier, ils devraient tous rentrer chez eux!”

Elle a rapidement ajouté: “Bien sûr, je ne parle pas de vous infirmière!”

Frustrée et bouleversée par un autre incident, Lucille sort et refuse d’aider Greta à accoucher et elle sort en trombe du centre médical.

Plus tard, elle tombe en panne à la maison et admet qu’elle veut juste «rentrer chez elle» en Jamaïque au milieu des troubles au Royaume-Uni.

Cyrill lui dit de prendre un congé de maladie pour qu’elle puisse surmonter ses “nerfs” et retrouver sa confiance, comme elle l’admet de manière déchirante : “Je ne suis pas malade, je suis triste.”

Cela a incité les fans à craindre qu’elle ne soit sur le point de sortir du drame de la BBC.

Un fan a écrit: “Lucille mérite mieux, je suis très inquiet de la façon dont se déroule son histoire.”

Un autre a ajouté: “Si Lucille quitte la série, je serai si triste, elle ne peut pas y aller.”

Un troisième a déclaré : « Nous ne pouvons pas perdre Lucille. Je l’aime depuis qu’elle est arrivée. J’espère que la suite de la nouvelle série de #CallTheMidwife lui apportera un peu de bonheur.”

Il reste à voir ce que Lucille fera ensuite et si elle retournera en Jamaïque.