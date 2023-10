Les fans de Burnley huent alors que l’annonce met en garde contre les chants homophobes contre Chelsea

Les supporters de Burnley ont été avertis d’éviter d’utiliser des chants homophobes lors de leur affrontement en Premier League contre Chelsea à Turf Moor samedi.

Au cours de la première mi-temps, une annonce a été faite appelant les supporters à cesser les cris discriminatoires venant des tribunes, et un message similaire a également été publié sur les réseaux sociaux du club.

Sur X, anciennement Twitter, Burnley a écrit : « Nous voulons rappeler à tous nos supporters que les chants homophobes et discriminatoires de toutes sortes sont offensants et ne seront pas tolérés à Turf Moor.

Et ils ont ajouté : « Les abus homophobes constituent également un crime de haine et sont punis par la loi ».

Au stade, l’annonce a été accueillie par de nombreux supporters hués et certains ont même continué à scander la chanson offensante en signe de défi.

À partir de samedi, tous les matches de Premier League jusqu’au 23 octobre seront consacrés à la campagne No Room For Racism, qui demande aux supporters d’appeler et de signaler toute discrimination dans les tribunes.

Plus tôt cette saison, trois hommes ont été inculpés ou convoqués au tribunal pour avoir pénétré dans une aire de jeu, commis des voies de fait simples et lancé un missile sur l’aire de jeu lors de la défaite 3-0 de Burnley contre Manchester City à Turf Moor.

Chelsea est revenu au score pour remporter le match de samedi 4-1 lors de sa deuxième victoire en l’espace d’une semaine après la victoire 2-0 de lundi à Fulham.

L’équipe de Mauricio Pochettino est désormais 11e du classement, avec 11 points en huit matches.

