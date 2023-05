Les fans de Bukele sont allés admirer la répression des gangs au Salvador – et ont été arrêtés

Commentez cette histoire Commentaire

BOGOTÁ, Colombie — Depuis sa petite ville de la Colombie rurale, José Antonio Potes a regardé les vidéos avec intérêt. Un dirigeant étranger a affirmé qu’il avait vaincu les gangs violents qui avaient terrorisé un pays considéré comme l’un des plus dangereux au monde. Le soudeur de 27 ans a vu des photos de membres présumés de gangs massés dans des prisons surpeuplées. Il a entendu dire que le taux de meurtres avait chuté – réduit de plus de moitié, a déclaré le gouvernement. Et il a vu un souriant Nayib Bukele, le président millénaire du Salvador, annoncer dans une vidéo diffusée dans le monde entier en janvier que son pays accueillerait le concours de Miss Univers l’année prochaine.

« El Salvador est un pays plein de beauté », a déclaré Bukele, marchant le long d’un tapis rouge. « Il a les meilleures plages du monde pour le surf. Volcans imposants. Café exquis.

« Et maintenant, il est devenu le pays le plus sûr d’Amérique latine. »

Potes était convaincu. En quelques jours, il a rejoint un ami au Salvador, dans l’espoir de trouver du travail, de gagner de l’argent et de construire une vie dans le paradis sans crime de Bukele.

Puis ils ont été arrêtés. Un jour après son arrivée, Potes et son ami, son compatriote colombien Manuel Fernando Castrillon, sortaient d’un centre commercial lorsqu’ils ont été arrêtés par des militaires. Ils voulaient voir leurs tatouages, ont raconté les hommes. Les amis ont été accusés d’être membres d’un gang criminel et détenus pendant des mois, ont-ils dit, victimes soudaines de la poigne de fer qu’ils avaient tant admirée.

« Nous nous sommes laissés prendre à cette propagande », a déclaré Potes au Washington Post. « Et la réalité est totalement différente. »

La répression de Bukele contre la criminalité violente menée par des gangs, lancée l’année dernière avec un « état d’exception » qui suspend les principaux droits civils, a abouti à l’arrestation de dizaines de milliers d’hommes pour la plupart jeunes – dont beaucoup, selon leurs défenseurs, pour simplement violer nouveaux couvre-feux ou avoir des tatouages.

Cette approche a été condamnée par les défenseurs internationaux des droits. Cela a également rendu Bukele extrêmement populaire dans son pays, même parmi les certains membres de la famille de personnes qui ont été détenues, et l’un des dirigeants les plus admirés d’Amérique latine.

Le visage du président de 41 ans apparaît sur les couvertures de magazines et dans les mèmes WhatsApp largement partagés. Son nom a été invoqué par des dirigeants politiques du Guatemala à la Colombie en passant par le Pérou. Les gouvernements de l’Équateur et de la Jamaïque, suivant son exemple, ont eux-mêmes déclaré l’état d’urgence.

Dans un pays qui compte un peu plus de 6 millions d’habitants, les groupes de défense des droits de l’homme disent : plus de 66 000 ont été entassés dans des prisons surpeuplées. El Salvador est devenu le pays avec le taux d’incarcération le plus élevé ; pour faire face à l’afflux, le gouvernement a ouvert une nouvelle méga-prison qui pourrait devenir la plus grande du monde.

Le département d’État américain a averti les citoyens de reconsidérer leur voyage au Salvador, en partie en raison du risque d’arrestation arbitraire.

L’administration Bukele n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur Potes et Castrillon.

À une époque où les taux de criminalité augmentent dans toute l’Amérique latine – y compris dans des pays habituellement pacifiques comme le Costa Rica, le Chili et l’Équateur – Bukele est annoncé par la droite comme une sorte de sauveur. Les sondages le montrent systématiquement le leader le plus populaire de la région, par une large marge.

Il pourrait également bénéficier de la vague de sentiments anti-establishment à travers la région qui a vu une succession de titulaires démis de leurs fonctions.

« Il y a cette adéquation parfaite entre l’image et la marque que Bukele cultive depuis une décennie maintenant et ce moment particulier de la politique latino-américaine », a déclaré Manuel Meléndez-Sánchez, politologue salvadorien et doctorant à Harvard.

Cette image a été soigneusement façonnée par le puissant appareil de relations publiques de Bukele, une opération ayant une large portée sur les réseaux sociaux et un contrôle croissant des organes d’information appartenant à l’État.

En Colombie, cela résonne avec les critiques de Gustavo Petro, le premier président de gauche du pays, au milieu d’un manque de dirigeants nationaux populaires à droite. Petro et Bukele se sont battus publiquement sur Twitter. Un candidat à la mairie de Cali se présente sur la promesse d’amener le modèle Bukele dans la troisième plus grande ville de Colombie.

L’approche de Bukele a également attiré des admirateurs parmi les républicains américains. « Pendant des décennies, la nation d’Amérique centrale n’était guère plus qu’un terrain de jeu pour des gangs impitoyables… jusqu’à ce que le président Nayib Bukele réprime durement les éléments criminels », a déclaré le sénateur Marco Rubio le mois dernier. « Selon les mots des médias locaux, les gangs » n’existent plus « .

Avec la suspension des droits, la présence policière et militaire renforcée et la couverture médiatique restreinte, les meurtres au Salvador l’année dernière sont tombés à leur plus bas niveau depuis la fin de la guerre civile dans le pays en 1992, selon le gouvernement de Bukele.

Mais les défenseurs des droits humains signalent des violations généralisées du droit à une procédure régulière, une grave surpopulation carcérale et des décès en détention.

« C’est là que son histoire de progrès et de sécurité est menacée », a déclaré Juan Pappier, directeur adjoint par intérim pour les Amériques à Human Rights Watch. « Toute personne, tout travailleur salvadorien ou étranger peut être arrêté n’importe quel jour avec peu ou pas de preuves. »

Au moins 29 Colombiens ont été détenus au Salvador depuis le début de l’ordonnance d’urgence du gouvernement, selon l’ambassade de Colombie au Salvador. Au moins 19 d’entre eux ont été accusés de liens avec des groupes illégaux.

Il a fallu une journée à Potes au Salvador pour en faire l’expérience.

Il est arrivé des mois après son ami. Castrillon était au Guatemala lorsqu’il a entendu Bukele décrire le Salvador voisin comme le meilleur pays du monde, « un pays exempt de vols, de vols, de meurtres ». Avec son économie dollarisée, Castrillon a vu une opportunité et a demandé à Potes de le rejoindre.

Le couple quittait un magasin de cosmétiques à l’extérieur San Salvador, la capitale, lorsque les soldats ont demandé à voir leurs documents – et tout art corporel.

Potes leur a montré sa poitrine, illustrée d’un chapelet, de mains en prière et du nom de sa grand-mère. Les soldats ont déclaré que le tatouage était similaire à celui associé à un gang local, selon Potes ; ils ont ensuite dit à Potes et Castrillon de se déshabiller pour être fouillés et ont confisqué leurs téléphones, ont déclaré les deux hommes.

Les Colombiens étaient légalement dans le pays, ont-ils dit, sous les 180 jours autorisés pour les touristes. Mais ils ont été détenus à la prison d’Ilopango, la tête rasée et leurs communications avec le monde extérieur coupées.

Les amis ont été détenus dans une cellule avec plus de 500 autres personnes, ont-ils dit, emballés si densément qu’ils devaient dormir sur le côté sur le sol. On leur a dit qu’ils seraient détenus pendant au moins six mois pendant l’enquête sur leur cas. Ils n’ont pas été entendus, ont-ils dit.

Ce n’est qu’à la mi-février que Potes et Castrillon ont pu parler avec quelqu’un à l’extérieur de la prison. L’appel provenait de l’ambassade de Colombie à San Salvador. Les hommes ont partagé les coordonnées de leurs proches en Colombie et à l’étranger et ont demandé qu’on leur dise « qu’ils vont bien » et « qu’ils vous aiment beaucoup et que Dieu vous bénisse », a écrit l’ambassade dans un e-mail à au moins un parent.

Les hommes ont été accusés d’association avec des groupes criminels sous l’état d’exception, a écrit l’ambassade.

Après des mois, la femme de Potes a demandé de l’aide sur le réseau d’information colombien Noticias Uno. L’histoire est rapidement devenue virale dans le pays d’origine des amis. Et bientôt, ont dit les hommes, un groupe de trois responsables salvadoriens, dont au moins un du bureau de presse présidentiel, les escortaient autour de San Salvador, les emmenant dans une clinique médicale et un barbier, leur offrant des repas et des chambres d’hôtel, et leur demandant d’enregistrer des vidéos disant au monde que tout cela était un gros malentendu.

Les trois responsables n’ont pas répondu à une demande de commentaire. Bukele a retweeté ce mois-ci une vidéo de Potes et Castrillon dansant sur de la musique colombienne dans un restaurant salvadorien avec leurs gardiens après leur libération.

Potes a déclaré qu’on lui avait demandé de réfuter les informations selon lesquelles il aurait été détenu pour des liens présumés avec des gangs criminels. On ne lui a pas dit comment la vidéo serait utilisée, a-t-il dit, mais seulement que cela aiderait sa famille à savoir qu’il allait bien.

Dans la vidéo, Potes dit que sa détention a été « mal comprise » ; il avait été détenu pour des problèmes d’immigration parce qu’il travaillait dans le pays sans permis approprié. (De retour en Colombie, Potes a déclaré au Post que sa déclaration était fausse; il a dit qu’il se sentait obligé de l’enregistrer.)

Une fois qu’ils ont reçu des téléphones portables, Potes et Castrillon ont vu que la vidéo avait été publiée dans Semana, un média colombien de droite, qui l’a utilisée pour nier les affirmations selon lesquelles Potes avait été pris au piège par la répression de Bukele contre les gangs.

Potes et Castrillon se sont méfiés de leurs hôtes. Ils ont contacté l’ambassade de Colombie pour obtenir de l’aide pour rentrer chez eux.

Ils débarquèrent le 30 avril, moins épris du paradis de Bukele.