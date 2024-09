Les fans de Brittany Murphy pensent que Diddy était responsable de sa mort

Lorsque le FBI a commencé à enquêter sur Sean « Diddy » Combs, les gens ont commencé à se pencher sur son passé. L’une de ces personnes est un auteur qui a choisi d’auto-publier un soi-disant « mémoire » affirmant détenir les descriptions réelles de Kim Porter des abus qu’elle a subis au cours de sa vie. Le livre affirmait également que sa mort était survenue dans des circonstances mystérieuses.

Désormais, les fans voient un lien entre ces fausses allégations de décès de Kim Porter et celles de Brittany Murphy, décédée de la même affliction que Porter. Voici ce que vous devez savoir.

L’auteur affirme que Diddy a quelque chose à voir avec la mort de Kim Porter

Sean « Diddy » Combs et Kim Porter ont eu une longue relation et ont eu trois enfants ensemble. Lorsqu’elle est décédée en 2018 après avoir lutté contre une pneumonie lobaire, Diddy et sa famille ont pleuré leur perte. Cependant, un récent « mémoire » intitulé Kim’s Lost Words, rédigé par un auteur se faisant appeler Kamal T. Millwood, affirme que Diddy a quelque chose à voir avec sa mort.