Britney Spears a apparemment indiqué qu’elle était prête à tout raconter sur sa vie, au milieu de la fureur du documentaire Framing Britney Spears.

La chanteuse de 39 ans est sous tutelle depuis 2008, qui contrôle une grande partie de sa vie, y compris ses finances, mais cela a été un élan de rassemblement pour le mouvement #FreeBritney qui a appelé à sa libération de ses contraintes.

Britney a récemment indiqué qu’elle aimerait vivre une vie «normale» et se retirer de la vue du public après des décennies de documentation sur chacun de ses mouvements.

Les fans espèrent qu’elle est maintenant prête à raconter son histoire après avoir publié une photo d’une tasse de thé entourée de fleurs.







(Image: britneyspears / Instagram)



La métaphore a été immédiatement reprise par ses followers dans les commentaires alors qu’ils étaient enthousiasmés par ce qui pourrait arriver.

Le fan s’est exclamé: « BRI-TEA-NEY SPEARS »

Un autre a ajouté: « Britney a TEA !!! Spill it! »

Alors qu’un troisième a exhorté le chanteur: «Spill it Britney».

Ce message a été suivi d’un deuxième message cryptique dans lequel Britney a posté un cornet de crème glacée avec un certain nombre de boules aromatisées différentes empilées sur le dessus.







(Image: Copyright inconnu)



Elle a légendé le message: « Alors … j’ai essayé le régime de la crème glacée et comme ma saveur préférée est la fraise. J’ai réalisé après une semaine de le manger deux fois par jour que je devais le mélanger !!!! Je suis passé au chocolat. … puis je me suis ennuyé de celui-là très vite alors je suis finalement passé à la vanille. «

Les fans en ont conclu que Britney voulait pouvoir vivre une vie « vanille » normale après en avoir eu une dans laquelle elle a connu les extrêmes de ce qui est proposé.

Cela fait suite à l’ami proche de Britney et ancien maquilleur Billy Brasfield, alias Billy B, disant que la chanteuse « croit à 100% qu’elle retrouvera le contrôle ».

Billy a déclaré au Sun: «Elle est 100% optimiste, extrêmement capable et intelligente – et a une stratégie et les gens doivent la respecter.

«Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir ce qui est le mieux pour Britney, mais c’est une femme adulte qui est très capable.

«Je crois à 100%, tout comme elle, qu’elle reprendra le contrôle.

