Les fans de BRITNEY Spears soupçonnent que la pop star a laissé entendre à l’aide de roses son implication dans le nouveau documentaire, Framing Britney Spears.

La fonctionnalité se concentre sur les luttes de la star avec la célébrité et les 12 ans de son père tutelle sur elle.

Depuis un an, Britney a partagé des dizaines de publications sur les roses, avec des émojis roses ou sur un prochain projet Rose.

Ainsi, les fans aux yeux d’aigle ont également remarqué que toutes les interviews pour le documentaire ont été menées devant un fond de verdure et de roses.

Ils croient apparemment que les roses sont des signes que c’est en fait Britney qui a orchestré tout le film pour essayer, en partie, de mettre fin à sa tutelle.

Cependant, la réalisatrice du documentaire a insisté sur le fait qu’elle ne savait pas si Britney jamais même reçu les demandes de sa participation au film.

En septembre Britney partagé sur Instagram: «J’ai porté le même top 17 fois, mais c’est pour un projet – Project Rose.

«Et vous verrez beaucoup plus de Project Rose à l’avenir.

En juillet, elle a posté: «Certains disent qu’ils sentent le parfum des roses tout en communiquant avec les anges dans la prière ou la méditation.

« Les anges utilisent les parfums de rose comme signe de leur présence spirituelle parce que les roses ont des champs d’énergie qui vibrent à une fréquence électrique élevée – la plus élevée de toutes les fleurs sur Terre! Pssss… en d’autres termes, achetez des roses! »

Et puis en juin, elle a partagé: « Tout comme la fragilité d’une rose. Nous sommes tous des gens sensibles qui aspirent à une chose – l’amour. »

Le dernier clip du documentaire montre également une vidéo de Britney dans la baignoire tenant puis submergeant du savon en forme de rose rose.

L’utilisateur de TikTok, Clay Moss, a déclaré dans un clip: « Toutes les roses de bout dans chaque image de bout dans laquelle ils interviewent des gens!

« Même l’avocat qui l’accompagnait lorsqu’elle a été placée sous tutelle a des roses dans son corps. »

À la fin de l’année dernière, Britney a posté: « Si vous restez proche de la nature … de sa simplicité … des petites choses à peine perceptibles … ces choses peuvent devenir inopinément grandes et incommensurables !!!! #RainerMariaRilke »

Mardi, Britney a semblé faire à nouveau référence au documentaire, postant sur Instagram: « Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres !!!! Nous avons tous tellement de belles vies différentes !!!

« N’oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne qui vit derrière l’objectif !!!! »

Cependant, selon Page six, Britney a vu le film et est « reconnaissante » pour le soutien du public, et cela la pousse à produire sa propre documentaire.