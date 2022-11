Les fans de Britain’s Got Talent révèlent que les stars veulent remplacer David Walliams après le départ du juge

Les fans de BRITAIN’S Got Talent ont révélé un certain nombre de stars qu’ils souhaitent voir remplacer David Walliams après que le juge ait quitté la série.

Les téléspectateurs de l’émission ITV ont déjà proposé des noms pour entrer dans le rôle après que la nouvelle a éclaté, le comédien prévoyait de prendre du recul.

Pennsylvanie

Les fans ont proposé des noms pour ceux qui prendront la place de David[/caption] Getty

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour faire avancer un certain nombre de stars de la télévision, y compris Stephen Mulhern, animateur de Britain’s Got More Talent.

Inondant Twitter, d’autres noms mis dans le chapeau par les téléspectateurs comprenaient l’ancien juge de télévision Piers Morgan et le panel America’s Got Talent.

“Il n’y a qu’un seul homme qui peut remplacer David Walliams en tant que juge BGT… STEPHEN MULHERN !” un écrit.

Un autre a ajouté: “Je suis d’accord, Stephen serait formidable”, tandis qu’un troisième a déclaré: “J’ai toujours pensé que Stephen Mulhern convenait mieux à BGT.”

EN SAVOIR PLUS SUR BGT Attendez une minute ! La juge BGT Amanda Holden cuisine nue alors qu’elle passe du temps à la maison “nue” BATAILLE SECRÈTE Des millions de personnes m’ont regardé lors de la finale de BGT, mais quelques heures avant que je sois presque mort, dit Tom Ball

“Piers Morgan, s’il vous plaît, revenez à BGT, il a besoin de vous”, a écrit quelqu’un d’autre, comme un autre a accepté: “David Walliams pour faire venir Piers.”

« En fait, tu sais ce que je pense qui pourrait arriver ? Simon fera venir Howie Mandel des États-Unis », a ajouté un sixième.

Le présentateur de télévision Stephen, 45 ans, a longtemps présenté l’émission supplémentaire Britain’s Got More Talent – ​​apparaissant souvent aux côtés des animateurs de BGT Ant et Dec.

Tandis que Piers, 57 ans, a participé au jury de BGT de 2007 à 2010, jugeant également America’s Got Talent de 2006 à 2011.





Pendant ce temps, la star américaine Howie, 66 ans, qui est un ami proche du juge en chef Simon Cowell, fait partie de l’AGT depuis 2010.

Cela vient après qu’il a été révélé que David prévoyait de se retirer de l’émission après avoir été contraint de s’excuser pour des commentaires grossiers sur les candidats.

Des démarches sont en cours pour remplacer David Walliams après une décennie au sein du jury aux côtés de Simon, Amanda et Alesha.

Une source proche de David a déclaré: “David a décidé de se retirer après dix ans de course. Il veut repartir en beauté après un moment merveilleux.

“Être dans l’émission a été une énorme source de divertissement et de joie pour lui et il est sans doute le membre le plus populaire du panel.”

La source a ajouté à propos de la star, qui est également un auteur pour enfants à succès en dehors de son travail sur Britain’s Got Talent : “Il n’a pas pris la décision à la légère, mais il semble qu’il est temps de passer à autre chose et de se concentrer sur ses autres projets.

“Son équipe a tranquillement eu des conversations au cours des derniers jours où il a été clairement indiqué que David se préparait à se retirer – et ensuite les producteurs commenceront à réfléchir à qui pourrait le remplacer.

“Sa sortie pourrait ne pas être populaire auprès des fans qui l’adorent.

“Mais pour David, il semble que maintenant, après dix années incroyables dans la série, c’est le bon moment pour passer à autre chose.

“Les choses n’ont pas été finalisées mais il est très peu probable que David revienne sur BGT.”

Cela survient après qu’il a récemment été contraint de s’excuser pour les commentaires grossiers qu’il a faits à propos des candidats au BGT en 2020.

En savoir plus sur le soleil UN LONG CHEMIN DEVANT Nous quittons nos emplois pour vivre dans une camionnette – nous économisons des milliers de dollars sur le loyer et les factures Ugg-erly incroyable Les fans de mode courent vers TK Maxx pour des dupes de pantoufles UGG qui coûtent 70 £ moins chères

Il a traité l’un de “c ***” trois fois et s’est moqué d’un autre pendant les pauses du tournage de l’émission, qui est souvent diffusée en direct sur ITV.

David a déclaré dans un communiqué plus tôt ce mois-ci: «Je voudrais m’excuser auprès des personnes à propos desquelles j’ai fait des commentaires irrespectueux pendant les pauses du tournage de Britain’s Got Talent en 2020.

“Il s’agissait de conversations privées et – comme la plupart des conversations avec des amis – n’étaient jamais destinées à être partagées. Néanmoins, je suis désolé.

Pennsylvanie

On dit que David prend du recul par rapport au spectacle[/caption] Éclaboussure

Howie Medel a également vu son nom mis en avant[/caption]