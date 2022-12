Les fans de Britain’s Got Talent pensent qu’ils ont “travaillé” sur un acte de lecture d’esprit après avoir repéré un “indice”

Les téléspectateurs de BRITAIN’S Got Talent étaient convaincus que l’acte du magicien Colin Cloud avait été secrètement aidé par des membres du public.

Peu de temps après que Colin, 35 ans, soit apparu dans l’émission spéciale Ultimate Magician de BGT, les téléspectateurs soupçonnaient que son acte n’était pas légitime.

Colin Cloud, magicien de Britain’s Got Talent[/caption]

Choisissant des membres du public pour réfléchir à certains mots et célébrités, Colin a pu penser aux mots du participant sans hésitation.

Mais c’était clairement trop beau pour être vrai pour certains téléspectateurs. L’un d’eux s’est rendu sur Twitter et a déclaré: “Les juges et le public sont de grands acteurs pour soutenir les actes magiques.”

Alors qu’un autre a dit: “Les plantes les plus évidentes de tous les temps.”

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Un autre a déclaré: “Les 3 personnes dans le public travaillent avec lui.”

Colin est devenu célèbre pour la première fois lorsqu’il est apparu dans la série 12 de America’s Got Talent.

Et ses performances n’ont pas été perdues à la barre du juge Penn.

Penn, qui était la moitié du duo de magiciens Penn & Teller, a même admis que sa femme était une grande fan de Colin et l’avait vu cinq ou six fois.

Dix actes des séries précédentes de BGT ont concouru pour être couronné magicien ultime avec un prix de 50 000 £.

Mais c’est Eric Chien qui a été nommé vainqueur de l’émission spéciale de cette année.

Les trois premiers étaient composés d’Eric, The Witch et Magic Bones, The Witch terminant à la troisième place.