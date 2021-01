Les fans de Bridgerton ont souligné certaines erreurs historiques majeures après avoir repéré des lignes jaunes et une affiche Primark dans ce qui est censé être le bain du 19ème siècle.

Le succès de Netflix se déroule en 1813 et de nombreuses scènes ont été tournées autour de l’emblématique Royal Crescent de Bath.

Cependant, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont repéré que les lignes de stationnement jaunes sont toujours visibles sur les routes, même si le spectacle se déroule 140 ans avant leur invention.

Les lignes jaunes ne sont devenues une caractéristique sur les routes en Grande-Bretagne que dans les années 1960, quand elles ont été introduites pour indiquer les restrictions de stationnement.

Un fan a écrit: « Deux épisodes dans #Bridgerton et j’ai jusqu’à présent repéré une seule ligne jaune et un couvercle de trou d’homme de télécommunications.

« Je n’avais pas réalisé que les Britanniques du 19ème siècle étaient de tels pionniers. »

Un autre a ajouté: « On m’a demandé de regarder Bridgerton lors d’une soirée de verrouillage, qui s’est transformée en un match » repérez la gaffe « .







(Image: Netflix)



« Société londonienne de 1813, lignes jaunes, pas de panneaux de stationnement, fumer des cigarettes filtrées, perplexe. »

D’autres fans ont affirmé avoir repéré des lampadaires modernes, des panneaux de stationnement et même une affiche pour le géant de la rue Primark.

Certaines scènes ont été filmées juste à l’extérieur d’une succursale du magasin et un fan a affirmé qu’une affiche avait fait partie de la coupe finale.







(Image: LIAM DANIEL / NETFLIX)







(Image: Bath Chronicle)



Ils ont écrit: «Vous apercevrez également une affiche Primark, une restriction de stationnement sur une seule ligne jaune et un panneau de stationnement sur un lampadaire.

« Descendez les tuyaux à l’avant des bâtiments qui n’auraient pas été là et une sonnette moderne. »

Un autre a écrit: « Ma sœur pensait que je pourrais profiter #Bridgerton.

« Moins de 4 minutes, et il y a des lampadaires modernes et jaunes, aucune ligne debout visible sur The Crescent si vous allez dépenser ce genre d’argent pour des costumes, etc.







(Image: Bath Chronicle)









Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Un autre a ajouté: « Si quelqu’un est curieux de savoir où je vis, regardez simplement Bridgerton, je peux souligner Primark en plusieurs plans. »

« Bridgerton n’était tout simplement pas pour moi, » déclara un autre.

«Au moins en partie parce que, en tant que résident de Bath, je ne peux pas regarder une seule scène sans dire des merdes comme, ‘oh regarde, leur voiture vient de passer devant Primark’.