C’est un Bridgerton gaffe.

Les fans aux yeux d’aigle ont récemment repéré une erreur à l’écran qui semblait donner des flashbacks à cela Le Trône de Fer tasse à café.

Dans les premières minutes du premier épisode, les téléspectateurs voient des voitures tirées par des chevaux sur une route pavée. Bien que ceux-ci s’intègrent parfaitement dans une série se déroulant dans les années 1800, les lignes jaunes marquant la rue ne le font pas. En fait, le du quotidien Courrier a rapporté que la ligne jaune n’a fait ses débuts au Royaume-Uni que dans les années 1950.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont rapidement souligné l’inexactitude historique. « Oh mon Dieu, jaune moderne pas de lignes de stationnement dans la rue dans la série télévisée » Bridgerton « , » un commentateur a tweeté. « J’ai travaillé sur quelques films / émissions de télévision en tant que consultant historique et département d’art, je me souviens de notre lot de peinture sur des lignes blanches modernes dans une rue ou de couvrir toute la rue avec de la terre;) »

Ajoutée un autre, « Deux épisodes dans #Bridgerton et j’ai jusqu’à présent repéré une seule ligne jaune et un couvercle de trou d’homme de télécommunications. Je n’avais pas réalisé que les Britanniques du 19ème siècle étaient de tels pionniers … »

D’autres, cependant, étaient prêts à négliger l’erreur. Comme l’a dit un fan, « C’est Bridgerton. Je peux pardonner les lignes jaunes;). »