Les fans aux yeux d’aigle ont repéré une bévue des temps modernes dans les premiers instants du drame de la période Netflix à succès «Bridgerton».

La romance torride, basée sur le premier des huit romans de Julia Quinn, s’est avérée une évasion incontournable pour beaucoup depuis ses débuts de Noël et a été renouvelée pour une deuxième saison Netflix.

Alors que l’histoire du sexe et du scandale se déroule à l’époque de la Régence à Londres, au début du XIXe siècle, une ligne de circulation peinte en jaune était dégagée sur la route utilisée, à des fins dramatiques, par des calèches.

Tout comme les fans ont remarqué la tasse Starbucks puis la bouteille d’eau dans la finale de « Game of Thrones », les fans de « Bridgerton » ont tracé la ligne à cette erreur (c’est à 3:20 dans l’épisode).

« Étant donné que les personnages voyageaient encore en calèche, il n’y a aucun moyen que l’inclusion aurait été historiquement exacte ou, nous pouvons le présumer, intentionnelle », a écrit le journal britannique indépendant en rapportant pour la première fois la gaffe « Bridgerton ».

« Je profite vraiment de Bridgerton, mais avec la technologie disponible pour les cinéastes de nos jours, une ligne jaune? » a écrit un utilisateur Twitter.

« Deux épisodes dans #Bridgerton et j’ai jusqu’à présent repéré une seule ligne jaune et un couvercle de trou d’homme de télécommunications. Je ne savais pas que les Britanniques du 19ème siècle étaient de tels pionniers … » a écrit un autre sur Twitter.

Un autre Twitter l’utilisateur a souligné « une seule restriction de stationnement en ligne jaune et un panneau de stationnement sur un lampadaire » parmi d’autres petits numéros de la série. « Encore un excellent à regarder », a ajouté l’utilisateur.

USA TODAY a contacté Netflix pour obtenir des commentaires.

Le créateur de l’émission Chris Van Dusen est apparu jeudi dans l’émission « Today » pour discuter de ce que les fans peuvent attendre de la saison deux.

« Nous allons commencer le tournage plus tard ce printemps à Londres, et nous sommes tous très excités », a déclaré Van Dusen. « Je sais que les acteurs ont hâte d’y revenir, et moi non plus. »