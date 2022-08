Les fans de Breaking Bad ont laissé jaillir alors que Walter White et Jesse Pinkman font un retour “surréaliste”

Les fans de Breaking Bad, lundi, étaient ravis de voir enfin leur duo préféré de cuisiner de la drogue à l’écran après tant d’années. Le merveilleux spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, a sorti son onzième épisode de la dernière saison le 1er août.

L’épisode a été nommé Breaking Bad, ce qui a suscité l’anticipation des fans de revoir Walter White, joué par Bryan Cranston, et Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul, à nouveau à l’écran. Et donc, ils l’ont fait. Le duo a été présenté sur Better Call Saul dans une scène de flashback de Breaking Bad, rapporte Variety.

Walter et Jesse faisaient partie du flashback de l’épisode huit de la saison deux de Breaking Bad qui s’intitulait Better Call Saul. Dans l’épisode, les téléspectateurs ont d’abord été présentés au personnage de Bob Odenkirk, Saul.

Alors que les camées ont été taquinés par les créateurs de la série, Vince Gilligan et Peter Gould, le nom du onzième épisode de Better Call Saul a fait du camée une valeur sûre. Le duo a été vu ensemble après un bref aperçu que les téléspectateurs ont eu d’eux dans le film dérivé El Camino: A Breaking Bad Movie.

Monsieur blanc et jesse https://t.co/OU2ySZ0Yg5 – (@JCarlosEZZ) 2 août 2022

ma partie préférée de mieux appeler saul était quand walter white s’est levé et a crié “RETENDEZ SAUL, je suis sur le point de casser le mal” et puis il s’est cassé partout ces gars https://t.co/0OdUC33hAU — Gozu (@Gozutrucker69) 28 juillet 2022

Parlant de la construction de la scène tant attendue par les fans de Breaking Bad, Thomas Schnauz, le scénariste et réalisateur de l’épisode Better Call Saul intitulé Breaking Bad, dans une interview avec Variety, a déclaré : “C’était un flash-back fou dans le temps. Tout le monde s’y est glissé comme si nous le faisions depuis le début. Bryan et Aaron sont revenus dans les rôles avec très peu de direction nécessaire. Thomas a mentionné comment ils devaient être dans un état émotionnel spécifique pour la scène du camée puisque le personnage a traversé une gamme variée d’émotions dans Breaking Bad.

Le drame criminel et juridique touche à sa fin avec seulement deux épisodes à faire. Gilligan et Gould ont écrit leur émission dérivée avec une intrigue assez entrelacée avec leur série mère, Breaking Bad. Les deux prochains épisodes, Waterworks et Saul Gone, seront diffusés les 8 et 15 août sur Netflix.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici